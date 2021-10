Festival Divadelná Nitra sa začal. Cením si, že sú ľudia ochotní prekonávať prekážky spolu s nami, vraví riaditeľka

Prípravy jubilejného ročníka festivalu sprevádzali obavy.

2. okt 2021 o 16:29 Dominika Cunevová

NITRA. Včera sa v meste pod Zoborom začal 30. ročník medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. V duchu témy „presahy“ potrvá do 6. októbra.

Šesť dní nabitých umením vo Veľkej sále Divadla Andreja Bagara slávnostne otvorila inscenácia Vojna a mier Slovenského národného divadla, ktoré minulý rok svoju účasť na festivale muselo narýchlo zrušiť z epidemiologických dôvodov.

„Až po predstavení sa dalo skonštatovať, že sme festival otvorili pre to, lebo sa úspešne odohralo. Minulý rok sa inscenácia SND Dnes večer nehráme skutočne nehrala a v piatok som otvorila festival so slovami „Dnes večer hráme“, čo je vzhľadom na súčasnú situáciu veľká vec, pretože v tejto dobe sa môže stať čokoľvek,“ povedala riaditeľka festivalu Darina Kárová.

Program festivalu

Prípravy sprevádzali obavy

Okrem nadšenia prípravy festivalu sprevádzal aj strach.

„Keď sme sa v lete dozvedeli, že sa pár dní pred začiatkom festivalu neprofesionálneho divadla Scénická žatva rozhodlo o jeho zrušení kvôli jednému pozitívnemu z organizačného tímu, ostali sme v panike. Okrem toho, že sme všetci očkovaní, sme sa začali testovať a dávali sme si skutočne pozor. Ďalšie obavy vznikli po informácii, že v DAB sa vyskytli pozitívni na koronavírus. V tom momente sme začali uvažovať nad tým, že čo ak divadlo nebude môcť byť miestom konania festivalu.“

Organizátori museli dbať aj na Covid automat. „Kapacity sme už v lete naprogramovali na červenú farbu okresu, hoci sme vtedy boli ešte zelení. Rozhodli sme sa tak, aby potom nevznikali problémy, lebo najhoršie, čo sa môže stať, je to, že musíte diváka poslať preč. Nikdy by som už nechcela zažiť to, čo minulý rok,“ uviedla Kárová.

Aby sa takýmto situáciám vyhli, pripravili aj záložný plán. „Vyberali sme slovenské inscenácie tak, aby boli nielen zaujímavé, kvalitné, rozmanité a spĺňali tému tohto ročníka festivalu, ale aby mali aj variant kvalitného videozáznamu, keby divadlá z iných miest náhodou nemohli kvôli pandemickej situácii prísť a odohrať predstavenie naživo.“