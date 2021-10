V Matúškove splnili sen slovenskej legendy

Vyznávačov pohybu na čerstvom vzduchu prišiel v sobotu pozdraviť najznámejší rodák z Matúškova.

2. okt 2021 o 22:00 Martin Kilian

Keď si v kultúrnom dome na vyhodnotení zobral slovo legendárny atletický tréner, sála stíchla, bežci zatajili dych. Juraj Benčík, čestný občan Matúškova, hovoril pomaly a od srdca.

O tomto sníval odmala

„Tu som prežil detstvo, tu som sa stretol s atletikou. S bežeckým športom som začal v Trnave na priemyslovke. Ako 15-ročný som mal sen. Sníval som, aké by to bolo krásne, keby sa v mojej obci konali bežecké preteky a ja by som mohol štartovať a vyhrať ich. To bol sen, čo trval desaťročia. Dnes sme tu už na štvrtom ročníku a pre mňa je to tá najväčšia vec, že sa mi to naplnilo. Teším sa, že Matúškovčania žijú môj sen. Nech vám to vydrží, prajem všetkým. Plesá mi srdce, keď vidím kultúrny dom plný bežcov,“ vyznal sa 76-ročný Juraj Benčík, ktorý doviedol Jozefa Pribilinca k olympijskému zlatu 1988.

Článok pokračuje pod video reklamou

Juraj Benčík pogratuloval všetkým medailistom, medzi nimi najlepšiemu domácemu bežcovi Róbertovi Románovi, ktorý stál pri založení pekného podujatia.

Veľkú radosť z prítomnosti trénerského mága mali aj Miroslav Kontár, hlavný organizátor, a starostka Marta Mészárosová.

Pozrite si fotky

Pozrite si fotky Beh v Matúškove (FOTO) Čítajte

O výbornú náladu na Matúškovskom behu sa staral aj tradične ukecaný moderátor Peter „Mano“ Tomič. Ten najskôr vyslal do boja mládežníkov a po nich prišli na rad hlavné behy.

Najrýchlejší v cieli boli Gergö Szarka z Vlčian, Zuzana Polohová (12 km), Adam Kĺbik z Mojmíroviec a Zdenka Hezká z Tešedíkova (4 km).

Tínedžer mal ľahké nohy

Medzi mužmi všetkým ukázal chrbát iba 17-ročný Gergö Szarka. Vyzerá to tak, že z bývalého plutvového plavca (bol viacnásobný vicemajster SR) rastie výborný bežec!

„Atletike sa venujem necelé dva roky, som zameraný na stredne dlhé trate. Momentálne som v príprave na cezpoľné behy a takéto preteky absolvujem v rámci prípravy. Súťažím za AC Nové Zámky a aj na dedinských behoch sa snažím vzorne reprezentovať klub. Bežalo sa mi vynikajúco, trocha som bol aj prekvapený, aké ľahké nohy mám. Počas pretekov som zvažoval viac taktických možností, podľa výsledku som vybral tú najlepšiu," usmieval sa v cieli študent gymnázia v Komárne.

Každý, kto dobehol, si odniesol medailu, medailistom pridali aj poháre a diplomy. Z peknej akcie v Matúškove odchádzali všetci spokojní.

Z výsledkov vyberáme

12 km

Muži do 29 r.: 1. Gergö Szarka (AC N. Zámky) 41:59, 2. Martin Zaťko (Slávia STU) 45:47, 3. Róbert Román (Matúškovo) 46:16.

Muži 30-39 r.: 1. Peter Štilla (Trian ŠK UMB) 42:17, 2. András Babiczky 48:55.

Muži 40-49 r.: 1. Matúš Kršek (Triax Ba) 47:07, 2. Peter Hanušniak (Diakovce) 47:13.

Muži 50-59 r.: 1. Anton Kĺbik (BK Duslo) 49:04, 2. Miroslav Ďuračka (Liga Lanovka) 50:45.

Muži od 60 r.: 1. Štefan Gibala (UKF Nitra) 51:51.

Ženy do 29 r.: 1. Nikola Vajglová (Trnava) 53:23, 2. Angelika Václavová (STG D. Saliby) 1:00:20.

Ženy 30-39 r.: 1. Zuzana Polohová (Lesky's Runners) 49:26, 2. Andrea Belzárová 57:43, 3. Miroslava Kapošová (Šintava) 1:00:08.

Ženy 40-49 r.: 1. Martina Burzová (AKV Ba) 51:12, 2. Martina Šramková (Novozám. bez. komun.) 59:05, 3. Daša Lenghartová 59:52.

Ženy 50-59 r.: 1. Renata Holičková (Run for fun) 56:04, 2. Mária Rodáková 59:37, 3. Margita Halászová 1:05:50.

4 km

Muži: 1. Adam Kĺbik (BK Duslo) 13:40, 2. Dušan Junas (AK Bojničky) 14:15, 3. Peter Ľubušký (ŠKP Bratislava) 14:35.

Ženy: 1. Zdenka Hezká (AO Šaľa) 15:20, 2. Dagmar Vargová (AK Bojničky) 15:56, 3. Denisa Gaberová 18:12.

Víťazi detských behov: Aneta Jancová, Veronika Ontkocová, Kika Ovčíková, Matúš Kordoš, Michal Janíček, Matúš Ontkoc.