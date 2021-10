Reklama na dedinský futbal! Na Bodoku videlo prvú stratu Klasova až 500 divákov (reportáž)

Bodaj by takýchto zápasov bolo viac, pochvaľoval si exreprezentant Pavol Farkaš atmosféru na šiestoligovom šlágri.

5. okt 2021 o 5:05 Martin Kilian ml.

Rozšírené spravodajstvo o šlágri D. Obdokovce - Klasov

To bol šláger! Taký, aký bežne nevidno. Klasov pricestoval s nálepkou stopercentného tímu s priemerom 6,1 gólu na zápas, Dolné Obdokovce ho vítali v sérii štyroch víťazstiev v rade so skóre 11:2. MY Nitrianske noviny na reprízu lanského finále Campri Cupu pozývali už v týždni špeciálnym spravodajstvom a v nedeľu sa na lístky skutočne muselo čakať. V malebných zákutiach štadiónika ste našli tváre z celej oblasti.

Ťahák 9. kola VI. ligy ich bavil, ihrisko žilo zápletkou až do posledných minút. Bodaj by aj nie, keď proti sebe čelili bývalí kapitáni FC Nitra (Farkaš – Šimončič) a hostí v zaslúženej remíze (2:2) ťahali aj exreprezentant Senecký a exligista Kostoláni.

Farkaš: Bodaj by takýchto zápasov bolo viac

Začalo sa gepardími skokmi Seneckého v bráne Klasova a práve jeho hráči sa po ťažkých chvíľkach dostali na gólové javisko – bývalý juniorský reprezentant Horčičák (po 9 kolách má už 17 gólov!) prefíkane prekvapil Pintéra a S. Mikle mu hlavičkoval po úniku „domáceho“ Gyepesa, preto po polhodine svietilo 0:2.

„Vyhrávali sme o dva góly, škoda, že sme nedali tretí. Domáci mali všetky šance po našich chybách, v strede niekto vždy stratil loptu. Pri prvom góle sme zaspali,“ mrzelo Miloša Šimončiča, rekordéra v ligových štartoch za Nitru, teraz lídra Klasova.

Dolné Obdokovce ešte „prežili“ žrď Dudáša po biliardovej akcii a potom ich nádychu čelil najlepší strelec Füle – prečítal chybu v obrane (1:2) a po obrátke voľný hlavičkoval zdanlivo neškodný center Z. Kluku (2:2).

Rušno teda bolo aj v druhom polčase, šance hostí zmaril Pintér či ofsajd, na opačnej strane ešte v nadstavení pálil nad Farkaš, vyhrať mohli obaja, napokon sa body spravodlivo delili. Posledný hvizd postavil tribúnu na nohy, okamžite spustila potlesk pre oba tímy a dala dôstojný potlesk za derby. Bodočania obrali Klasov o body ako prví, a tak si od svojich verných vyslúžili dodatočný aplauz.

„Som trochu sklamaný z remízy, tím bol nastavený na tri body. Ďakujem však chalanom za prístup a bojovnosť. Domácim patrí kompliment za veľmi bojovný výkon. Herne, pozične a taktickou pripravenosťou to bol zatiaľ náš najlepší súper v sezóne. Keď nám takto budú diváci tlieskať po každom zápase, budem iba spokojný. Kvitujem podmienky a to, ako sa na Bodoku robí futbal,“ spustil kolotoč pochvál hrajúci tréner Klasova Marek Kostoláni.

V súbojoch sa stretával so svojim priamym náprotivkom. „Pekná reklama na futbal. Takto to má byť. Určite zaslúžená remíza. Bol to výborný zápas s kvalitou na oboch stranách. Mali sme možno o jednu gólovú šancu viac, ale oni zas dali gól, ktorý neplatil. Bolo to od nás odbojované, odmakané, už viac kôl nám chýba lepšia finálna prihrávka. Myslím si, že Klasov vyhrá súťaž s prehľadom, má dobre vyskladané mužstvo. My chceme byť v prvej štvorke,“ rozprával Peter Peciar.

„Výborná atmosféra aj zápas, ktorý mal náboj. Škoda, že sme dostali góly z pološancí. Vzhľadom na priebeh to však bola zaslúžená remíza. Potešilo ma, že zápasu sa urobilo dobré promo, pomohlo to aj diváckej kulise. Bodaj by takýchto duelov bolo čím viac,“ hovoril domáci stopér Pavol Farkaš, ktorý deväť rokov hral futbal v zahraničí, vyskúšal si aj taliansku ligu.

Prítomnosť ďalších silných mien – veď Štefan Senecký chytal aj na Wembley – dotvárala priam galériu plnú atraktívnych futbalistov.

„Futbal máme v krvi. Sme radi, že aj v takýchto rokoch dokážeme súperiť. Je to pre divákov. Sme radi, že nám fandia,“ pousmial sa Marek Kostoláni, ktorý tiež hral prvú ligu za Nitru.

Priateľská atmosféra

Susedské bitky o čelo tabuľky sa neraz nezaobídu bez zbytočných emócií, včera však ľudia ostali ľuďmi a rodičia nemuseli deťom zapchávať uši. Kultúrne obecenstvo tešilo aj starostov-kamarátov.

„Prestížny zápas odvekých rivalov. Priateľská atmosféra bola pred zápasom, cezeň i po ňom. Stratili sme dva body, ale tragédiu z toho nerobíme, veď o nič nejde. Je to dobré, súťaž sa zdramatizuje. Z deviatich zápasov máme osem víťazstiev a jednu remízu, takže maximálna spokojnosť,“ vravel Ján Balázs, šéf Klasova.

Usmieval sa aj starosta Dolných Obdokoviec Marián Paulisz: „Videli sme v akcii hráčov, ktorí sú na inom leveli. Bol to férový zápas. Vážim si, že si ľudia po ňom priateľsky podali ruky. Naša obec jednoducho žije futbalom. Bez ľudí, ktorí nás podporujú alebo sponzorujú, by to však nefungovalo.“

Duel strhol i Tomáša Dodoša z R12 reality, ktorý je motorom domáceho klubu BFC. Podporuje ho už päť rokov.

„Vyššia návšteva tu za posledné roky bola iba na finále Campri Cupu. Súťaž je veľmi dobrá, ľudia chodia radi na bývalých ligistov. Sme radi, že to dopadlo bez zranení. Súper mal šance, my tiež. Chlapci si zaslúžia odmenu. Sme prvý tím, ktorý Klasovu zobral body, čo som aj očakával (úsmev). Verím, že mu vezmeme body aj na jar,“ hovoril Dodoš.