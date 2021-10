Cyklotrasy v Šali pripravujú doplniť o ďalšie kilometre

Cykloturistika v Šali a okolí

V Šali momentálne prebieha veľká rekonštrukcia ciest. V rámci nej mesto opraví až 17 ulíc. „Po oprave vozovky na Ulici SNP, smerom na železničnú stanicu, sa naskytol pohľad na krásne vynovenú cestu. Jej parametre sú dostatočné na to, aby tu mesto mohlo vyznačiť a vyhradiť priestor pre cyklotrasu,“ naznačuje Erika Kollerová, hovorkyňa mesta. S projektantom už riešia, akým spôsobom by tu mohla vzniknúť cyklotrasa. Ďalšia možnosť, kde sa môžu milovníci cyklistiky vyšantiť, je okolie Váhu, násyp. Na oboch stranách rieky je hrádza s asfaltovou cestou. „Nie je to vyslovene cyklotrasa, ale vďaka tomu, že autá majú zákaz vjazdu, sa to tu najmä cez víkendy doslova hemží cyklistami, ktorí majú väčšinou namierené k Vodnému dielu Kaskády,“ pridáva. Od Šale je vzdialená cca 10 kilometrov. Odtiaľ vedie ďalšia cyklotrasa až do Serede. ⋌ (JN)