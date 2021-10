Grand Prix Slovakia aj s domácimi triumfami

Počas víkendu sa v nitrianskej športovej hale Olympia uskutočnil medzinárodný turnaj v boxe.

5. okt 2021 o 13:42 (LA)

Grand Prix Slovakia za účasti reprezentantov Česka, Maďarska, Poľska a domáceho Slovenska bola pre viacerých boxerov nominačným turnajom pred blížiacimi sa ME juniorov a MS mužov.

Za Slovensko v kategórii mužov nastúpili aj nitrianski boxeri Michal Takács (71 kg) a Matúš Strnisko (86 kg), ktorí vyhrali svoje hmotnostné kategórie. Potvrdili tak nomináciu na majstrovstvá sveta v Belehrade, ktoré začínajú 23. októbra.

Výbornú premiéru v seniorskom ringu si odbil aj donedávna ešte juniorský reprezentant Miroslav Herceg. Mladý Nitran v úvodnom zápase kategórie 63,5 kg vyradil maďarského reprezentanta Daniela Danyiho a vo finále zviedol výborný súboj s najskúsenejším slovenským reprezentantom Viliamom Tankom, ktorému síce podľahol na body, ale v zápase zanechal výborný dojem. Druhé striebro pre nitriansky box pridal Karol Tarnay (67 kg). Okrem už spomínaného Takácsa, Strniska a Tanka na Grand Prix za Slovensko vybojovali prvenstvo v kategórii mužov ešte Miroslav Dujsík, Dávid Michálek, Lukáš Fernéza a účastník OH v Tokiu Andrej Csemez.

Kvalitný box priniesla aj kategória juniorov, kde bola najkvalitnejšie obsadená kategória 67 kg, v ktorej triumfoval boxer BCS Nitra Adolf Staněk. Ten v sobotnom nominačnom zápase o ME zdolal reprezentačného kolegu Romana Horvátha a vo finále si poradil s výborným Čechom Kelvinom Soquessom. Druhé zlato medzi juniormi pridal Ladislav Horváth (71 kg).

„Malý turnaj s veľkými zápasmi, to je asi najlepšia charakteristika tohto podujatia. Diváci v hale alebo pri online prenose mohli vidieť naozaj kvalitný box. Pre mňa ako reprezentačného trénera je dôležité, že všetci boxeri v širšej nominácii na MS mužov mali konfrontáciu s kvalitnými súpermi zo zahraničia a potvrdili svoju pripravenosť a oprávnenosť nominácie. U juniorov to bol taktiež boj o nomináciu na blížiace sa ME a vďaka víťazstvám sa do nej dostali traja boxeri, medzi nimi aj náš nitriansky boxer Adolf Staněk. S turnajom tak môžem vysloviť spokojnosť nielen po stránke organizačnej, ale aj výsledkovej,“ povedal tréner Nitry a reprezentácie SR Pavol Hlavačka.