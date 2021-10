Výstavba cyklotrasy vo Vrábľoch sa omeškala. Problém spôsobili obrubníky

Aktivista a občianske združenie upozornilo veľmi nízke nacenenie obrubníkov zo strany firmy, ktorá vyhrala verejné obstarávanie. Spoločnosť sa odvoláva na nejasné zadanie.

6. okt 2021 o 10:30 Dominika Cunevová

VRÁBLE. Výstavba cyklotrasy spolu s chodníkom pred ZŠ s MŠ Lúky sa omeškala. Očakávalo sa, že bude hotová k začiatku školského roka.

Dôvodom pozastavenia prác a nenaplnenia termínu investície (do konca letných prázdnin) je nedodanie odvodňovacích obrubníkov zo strany zhotoviteľa diela – firmy ViOn, a.s..

Obrubníky ako kameň úrazu

„Niekedy začiatkom augusta sme sa dozvedeli, že ViOn má problém s dodaním špeciálnych obrubníkov. Dodávka mala byť až 12 týždňov, čo by celú realizáciu riadne posunulo. Komunikovali sme s projektantom, či by sa to nedalo vymeniť za bežné obrubníky, ktoré sú oveľa lacnejšie a dostupné na trhu. On s tým problém nemal, podobne Ministerstvo dopravy SR, ktoré nám na to dalo dotáciu,“ uviedol primátor mesta Tibor Tóth.

Dôležité bolo aj stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie. Jeho odpoveď ale bola záporná.

Podľa Karola Cibiru z ViOn a.s., zodpovedajúceho za projektovú a technologickú prípravu stavieb, spoločnosť postupovala v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a súťažnými podmienkami, ktoré boli súčasťou verejného obstarávania.

Uviedol, že obstarávateľovi bola v polovici júna predložená žiadosť o zmenu technického riešenia stavby.

„Do doby vyjadrenia obstarávateľa k navrhovanému riešeniu bol zhotoviteľ povinný pozastaviť práce na realizácii diela. Až na základe vyjadrenia investora (25. 8. 2021) bolo možné pokračovať v prácach – v tomto prípade objednaní odvodňovacích obrubníkov.“

Mimoriadne nízke nacenenie

Spoločnosť vyhrala verejnú súťaž spomedzi 10 uchádzačov na jar tohto roka s tým, že odovzdanie staveniska prebehlo v polovici júna. Miestny aktivista Viktor Németh a občianske združenie Vráble Si Ty upozornilo na mimoriadne nízke nacenenie práve u položky daných obrubníkov.