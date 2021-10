V Pécsi sa predviedli aj naši (+FOTO)

Naturálni kulturisti a fitnesky majú rozbehnutú jesennú súťažnú sezónu.

6. okt 2021 o 13:24 Martin Kilian

V maďarskom Pécsi sa v sobotu konala špičková súťaž naturálnych kulturistov a fitnesiek združených vo federácii INBA pod názom Hungarian Elite Tour & Pro Show 2021. Na pódiu sa predstavili muži a ženy z 9 krajín. Slovenských športovcov združuje asociácia SANK.

Veľa medailových umiestnení dosiahla početná výprava z nitrianskeho regiónu, bolo v nej aj niekoľko nováčikov na medzinárodnej scéne. Absolútnym víťazom medzi mužmi v Pécsi sa stal Alex Lukáč.

Vrcholom jesennej sezóny budú majstrovstvá sveta v Bukurešti (30. 10.), dva týždne predtým sa uskutoční pohárová súťaž vo Viničnom.

Z výsledkov vyberáme:

muži kulturistika junior nad 174 cm: 1. Alex Lukáč (WPcomp bodybuilding), 3. Marek Látečka (ŠK PowerFit Bratislava)

muži kulturistika do 178 cm: 1. Alex Lukáč

muži kulturistika nad 174 cm: 4. Martin Bednárik (Veľký Cetín)

muži kulturistika nad 50 r.: 2. Koloman Tóth (ŠK Arena Relax Team)

women's sport model nad 35 r.: 2. Mária Levická (The Gym)

women's figure: 2. Mária Levická

women's figure nad 35 r.: 3. Mária Levická

women's bikini divas novice do 167 cm: 3. Veronika Tonková Bullová (Alekšince)

women's bikini divas novice nad 167 cm: 1. Sophia Lukáčiková (Nitra)

women's bikini divas do 23 r.: 1. Sophia Lukáčiková, 2. Jana Bírová (Nitra)

women's bikini divas do 169 cm: 3. Veronika Tonková Bullová (Alekšince), 4. Jana Bírová (Nitra)

women's bikini divas nad 169 cm: 2. Miriam Dorušincová (Nitra)