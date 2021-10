Nový tréner Vrábeľ čaká derby na ostrie noža. Ktorí ligisti pomôžu?

Keď sa šiel na štadión dohodnúť s vedením, rozmýšľal, že sa otočí.

7. okt 2021 o 5:15 Martin Kilian ml.

Rozšírené spravodajstvo z prvého derby Vráble - Nitra po 27 rokoch vám MY noviny prinášajú aj vďaka partnerom PP Invest, Penzeš s. r. o. a ByDos Reality.

Okolo tridsať odtrénovaných sezón (hlavne pri mládeži), za pár rokov sedem krížikov na chrbte, predsa sa VINCENT DEBNÁR (66) nezľakol kaskadérskej úlohy – prebudiť svoju srdcovku z Vrábeľ, keď odvolali predtým úspešného trénera Romana Zimu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Teraz však na siedme miesto, ktoré stopercentne zaručuje zotrvanie v 3. lige aj po reorganizácii, strácajú až 11 bodov. A v nedeľu o 14.30 na hody a po 27 rokoch vítajú FC Nitra.

Fuška, to áno, ale na tie si Debnár zvykol. Šéfom lavičky bude minimálne do konca jesennej časti.



Doteraz ste boli koordinátorom vrábeľskej mládeže. Ako dlho ste zvažovali trénerskú ponuku z áčka?

Dlho a zodpovedne, lebo som videl zápasy. Keďže som v štruktúrach Spartaku Vráble – tak to ja volám – a som stará škola, tak som súhlasil, keď o mňa bol záujem.

Posledné miesto, viaceré debakle... Neodradilo vás to?

Práve preto som dlho zvažoval. Poviem vám otvorene, že cestou na štadión, keď sme sa mali dohodnúť, som rozmýšľal, že sa otočím.

My sme boli tak vychovaní, že ak treba pomôcť, je to naša povinnosť. Dnes sa to už nenosí. Nie som z Vrábeľ, ale v meste žijem od roku 1977. Tie roky sa nedajú zabudnúť.

Aká je cesta von z krízy?

Musíme doslova vybojovať a vydrieť jeden zápas. Potrebujeme sa bodovo chytiť. Chlapci vedia hrať futbal, ale sú strašne psychicky dole. Za pár dní zázraky nespravíte, no určitou formou im chcem zdvihnúť sebavedomie, napríklad súbojovými súťažami na tréningu.

Kedy očakávate zranených naspäť v tíme?

Pichňa je po operácii kľúčnej kosti, Londák má achilovku. Na jeseň s nimi určite rátať nemôžeme. Maximálne s Balkom, ten nemá až také vážne zranenie.

Budete v zimnej pauze iniciovať posilnenie tímu?

Určite áno. Zo sedenia výboru viem, že klub v zime vážne plánuje posilnenie kádra.

Ex-Nitrania vo Vrábľoch Martin Balaj (20) Dávid Haspra (20) Róbert Kóša (20) Sebastián Rák (18) Andrej Pekár (19) Nikolas Kováč (21) Ronald Lukács (20) Ľuboš Janek (21) Uvádzame všetkých hráčov, ktorí v sezóne nastúpili za Vráble

Na hody v derby po 27 rokoch privítate Nitru. Aký to bude zápas?

Verím, že veľmi dobrý. Bojovný z oboch strán. A na ostrie noža (úsmev). Možno prídu tvrdé súboje, verím, že naši mladíci ich zvládnu. Budeme sa chcieť pobiť o úspešný výsledok a určite predviesť aj zlepšenú hru.

Ako Nitru poraziť? Čo budete vyžadovať od hráčov?

Netešíme sa, že teraz čelíme práve Nitre, aj ona potrebuje vyhrávať a má dobre mužstvo. Keď však naši chlapci ukážu sebavedomie a bojovnosť, pôjde to. A ak budú plniť pokyny z taktického plánu, ten si však zatiaľ nechám pre seba.

Áčko FC ViOn sa borí so zraneniami, máte napriek tomu prísľub, že vám na nedeľu hráčsky vypomôže? Je reprezentačná prestávka a prvá liga sa nehrá.

Mali by prísť stopér Haspra a útočník Mujiri. Prebehli nejaké rozhovory, ale nič viac zatiaľ nie je sľúbené. ViOn má tiež svoje starosti, viacero zranených a chorých hráčov. Do budúcna určite platí, že spoluprácu s áčkom by sme chceli zlepšiť.