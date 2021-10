Susedské derby pre hostí (+FOTO)

V piatom kole extraligy šalianski hádzanári doma prvýkrát zaváhali.

6. okt 2021 o 20:58 Martin Kilian

V regionálnom derby proti Novým Zámkom začali Šaľania výborne. V 21. min. po góle Bogára viedli 11:5, ale potom nastal zlom. Zvyšné minúty do konca polčasu vyhrali hostia v pomere 7:2 a dotiahli sa na jeden gól. Po obrátke pokračovali hostia v lepšej hre. Novozámčania si zapísali dve výraznejšie gólové šnúry a doviedli zápas hladko do víťazného konca. Domáci nenašli odpoveď, len 5 hráčov HKM trafilo do čierneho.

Článok pokračuje pod video reklamou

HKM Šaľa - MHC Štart Nové Zámky 21:28 (13:12)

HKM: Cerovský, Bako, Sopka - Michniewicz 8/2, Souček 5, Bogár 4, Demčák 2, A. Lukačín 2, Petro, Lužica, Bleho, Moravec, Tóth, Lénart, Percze.

Štart (najviac gólov): Tymoščuk 7/2, Krajčír 5, Molnár 5.

Rozhodovali Baďura - Ondogrecula, pok. hody: 4/2 - 3/2, vylúčení: 2 - 3.

Ďalej v článku nájdete * vyjadrenie trénera Michala Lukačína * komentuje, prečo sa priebeh zápasu zmenil a prečo súper zvíťazil * zhodnotil, ako vyzeral jeho tím v druhom polčase

Michal Lukačín, tréner: