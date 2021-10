Speváčka z Nitry ohúrila porotu i publikum v Česko Slovensko má talent. Postúpila rovno do finále

Krásnu, ale zato náročnú pieseň venovala aj svojmu otcovi, ktorý trpí dedičnou chorobou.

7. okt 2021 o 14:30 Dominika Cunevová

NITRA. Príležitosťou ukázať svetu svoje výnimočné schopnosti je nepochybne obľúbená súťaž Česko Slovensko má talent. Snom snáď každého účastníka je pritom získať od jedného z porotcov zlatý bzučiak, ktorý ho posunie priamo do finále. A to sa podarilo speváčke Dominike Titkovej z Nitry.

V šou sa predstavila so slávnou baladou Je suis Malade od Lary Fabian. „Študovala som túto skladbu i to, ako do nej Lara Fabian na každom koncerte vložila inú emóciu a vždy to bolo dokonalé. Emócie sa nedajú zahrať, preto som to v sebe skúšala nájsť. Je to veľmi náročná skladba nielen z technického, ale aj psychologického hľadiska a mám pocit, že na ňu stále dozrievam,“ zhodnotila.

Svojím vystúpením ohúrila porotu i celé obecenstvo. Porotkyňu Dianu Mórovú dojala svojím úprimným prejavom až k slzám a Marta Jandová jej za precítené a dokonalé prevedenie piesne udelila vstupenku rovno do finále.

Skladbu venovala otcovi

Pesničku Dominika venovala aj svojmu otcovi, ktorý kvôli dedičnej chorobe stráca sluch. Ako priznala, dlho premýšľala, či túto veľmi osobnú tému spomenúť. Preriekla sa však pri registrácii.

Pri otázke, prečo si pieseň vybrala, spomenula i to, že je zároveň obľúbenou pesničkou jej otca, no nevie, ako dlho ju ešte bude môcť počuť. Keď sa o pár hodín chystala na pódium, oslovil ju neznámy člen štábu, aby väzbu pesničky na otcovu chorobu priblížila aj porote.

„Samotná skladba je o pominuteľnosti lásky, no v mojom ponímaní aj o pominuteľnosti akýchkoľvek vecí, ktoré často berieme ako samozrejmosť, ako je aj sluch. Asi preto im prišlo pekné spojiť tieto príbehy a dostať tieto emócie bližšie k ľuďom. Bolo tiež zaujímavé, ako sa informácie medzi štábom dokážu veľmi rýchlo šíriť. Evidentne sú výborne zorganizovaní,“ skonštatovala.

SuperStar premeškala