Sedelo sa na stromoch, vrelá tribúna i ihrisko. Aké bývali derby Vráble – Nitra?

Vráble - Nitra 1:1 (jeseň 1994)

komentár Slava Vargu pre Nitriansky hlas

Prvé historické derby futbalistov Nitry a Vrábľov v jednej súťaži sa skončilo zmierlivo remízou, hoci priebeh zápasu tomu nenasvedčoval.

Exligová Nitra napriek zraneniam niekoľkých kľúčových hráčov prišla do Vrábeľ ako favorit a tak sa aj správala. Od začiatku prevzala iniciatívu a až nečakane ľahko sa dostávala do šancí. V úvodnej štvrťhodine mal tri gólové príležitosti Lörinczi, z ktorých však trestuhodne nevyužil ani jednu. Domáci vyslali prvú strelu na Königa až v 20. min. Múčkom. O chvíľu na to skvele zneškodnil Bédiho strelu domáci gólman Szurdi. Keďže góly nepadli ani po dvoch hlavičkách Antaloviča ani po nebezpečných strelách Kratochvíla, šlo sa do kabín za bezgólového stavu.

Domáci po polčasovom umývaní hláv nevídane temperamentným trénerom Rosinským začali druhý polčas aktívnejšie. Niekoľkokrát potiahli akcie po krídlach, no gólovú šancu si nevypracovali. Keď však na druhej strane Erik Hrnčár volejom ohrozil Szurdiho, opäť sa stiahli do defenzívy. Mohli však na to doplatiť, lebo Antalovič trafil hlavou tyč a v 59. min. dokonca nedal Blaho penaltu za faul na Kaľavského. Nitra tým zrejme opäť urazila šťastenu a trest na seba nedal dlho čakať. S hustnúcou atmosférou na ihrisku i v hľadisku, kde polícia riešila niekoľko šarvátok medzi tábormi fanúšikov, sa lepšie vyrovnali domáci, ktorí v 73. min. po Bednárovom centri a hlavička exnitrana Mikulášika otvorili skóre. Nitra potom znervóznela a keď sa už zdalo, že Vráble víťazstvo udržia, napriahol z vyše 20 metrov exvrábľan Noro Hrnčár a umiestnenou strelou po zemi vyrovnal. Nitrania sa napokon mohli tešiť aj z víťazstva, ale Kaľavského gólovú hlavičku zázračne vyrazil Szurdi.

Góly: Mikulášik – N. Hrnčár.

VRÁBLE: Gabriel Szurdi – Miloš Krnčan, Milan Raček, Roman Kratochvíl (Peter Bednár), Jozef Csanda, Imrich Filipek, Miloš Belák, Jozef Joniak, Roman Mikulášik, Marcel Múčka (Peter Oremus). Tréner: Ján Rosinský.

NITRA: Miroslav König – Erik Hrnčár, Richard Špánik, Jozef Antalovič, Juraj Molnár, Norbert Hrnčár, Milan Šándor (Ondrej Ondrovič), Jozef Blaho, Miroslav Bédi, Peter Kaľavský, František Lörinczi (Milan Lištiak). Tréner: Ivan Horn.