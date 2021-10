Honzík zažil v Nitre jeden šok. Kabíne má ešte splatiť dlh

Keď je David v bráne, nikdy neprehráme, môžu si spievať fanúšikovia Nitry.

9. okt 2021 o 14:59 Martin Kilian

Brankár David Honzík si užíva vydarený štart do angažmánu v Nitre. (Zdroj: Miroslav Slávik)

Po piatkovej výhre v predĺžení práve jemu patrila špeciálna ďakovačka. Gólman David Honzík nastúpil za Nitru piatykrát od začiatku a pripísal si piate víťazstvo (pozn. - dve z nich neboli v riadnom hracom čase). V tejto štatistike je na čele slovenskej extraligy.

Ako mládežník reprezentoval ČR po boku Tomáša Hertla, juniorské roky strávil v Kanade, kde boli jeho spoluhráčmi viacerí dnešní hráči NHL, napríklad Phillip Danault či Yanni Gourde.

Neskôr 8 rokov bojoval o miesto na českej ligovej mape (striedal extraligu s prvou ligou), až prikývol na ponuku z Nitry. Na Slovensku ho pred mesiacom poznal málokto, ale v úvode ročníka si zatiaľ drží miesto tímovej jednotky pred Kanaďanom O'Connorom.

S Davidom Honzíkom sme hovorili po piatkovom víťazstve nad Liptovským Mikulášom (4:3 p).

Zažívate vydarený štart do angažmánu. Čo na to hovoríte?

Vnímam to pozitívne. Musím povedať, že sa nám vcelku darí. Aj keď možno lepší hokej predvádzame, keď hráme proti silnejším tímom. Tým vôbec nechcem povedať, že L. Mikuláš bol slabý. Bol to húževnatý súper. Ale keď premietneme zápasy proti Košiciam, Michalovciam či Zvolenu, tak si myslím, že Spišskú Novú Ves a Liptovský Mikuláš by sme asi mali porážať v riadnom hracom čase. Nerobiť z toho takéto drámy. (smiech)