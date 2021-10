Pravoslávny chrám v Nitre bude menší. Do zeme museli dať až 24 pilót

Zmenila sa veľkosť aj vzhľad. Zlaté vežičky bude vidieť až z diaľnice.

9. okt 2021 o 18:50 Miriam Hojčušová

NITRA. Pravoslávny chrám pod Kalváriou má už hotové základy. Bude menší, ako cirkevná obec pôvodne plánovala.

„Menší, ale krajší,“ poznamenal otec Lukáš Nováček.

Spolu s veľkosťou sa zmení aj architektúra. Ubudnú vežičky, namiesto štyroch budú tri, hlavnú kupolu zrušili. Oporný múr už nie je potrebný.

Nestabilné podložie, drahšie základy

„Nečakali sme, že pozemok bude taký problematický. Geologické vrty však ukázali, že do zeme musí ísť až 24 pilót (pôvodne sa hovorilo o šestnástich – pozn. red.), čo stálo 32-tisíc eur,“ zdôvodnil zmenu Lukáš Nováček.

Pilóty idú do hĺbky osem až dvanásť metrov pod zemou, až tam je pevné podložie. Len základy tak vyšli na stotisíc eur. Ak by chrám stavali podľa pôvodného projektu, cena by sa vyšplhala na 600-tisíc.

„To by sme nedali dokopy. My sme počítali s nákladmi okolo 300-tisíc eur,“ vyčíslil Nováček.

S architektom Petrom Haršánim si uvedomili, že stavbu musia zmenšiť: „Zredukovali sme ju v podstate na polovicu, no malá nebude. Do chrámu sa zmestí do 200 ľudí.“