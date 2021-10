Študentka Lily odišla z nitrianskej diskotéky. Odvtedy je sedem rokov nezvestná

Mama si myslí, že niekto niečo vie, ale je ticho, lebo sa bojí. Dúfa, že jej dcéra stále žije.

10. okt 2021 o 19:30 Miriam Hojčušová

NITRA. Ľudmila Klementová je stále nezvestná. V októbri pred siedmimi rokmi zmizla bez stopy po tom, ako odišla z diskotéky Luna v centre Nitry.

„Ako poznám Ľudmilku, keby mala čo len najmenšiu možnosť, dala by nám vedieť, že je živá a zdravá. Bola by som rada, keby bola v bezpečí, ale bojím sa, že nie je,“ povedala v piatok mama nezvestnej Lily.

Stále dúfa, že sa s dcérou stretne: „Matka vždy bude mať v sebe nádej, že jej dieťa žije.“

Mama: Prijmem akúkoľvek informáciu

Čo sa v osudnú noc stalo, zostáva záhadou. Vysokoškoláčka odišla z diskotéky už pred polnocou. O pol tretej nadránom naposledy telefonovala z mobilu, údajne spolubývajúcej na internáte.

„Keď dve hodiny chodila po Nitre, ja neverím, že ju nikto nestretol. Chcela by som poprosiť ľudí, ktorí niečo vedia, aby sa nebáli a povedali to. Možno si myslia, že je to banalita, ale v skutočnosti to môže byť veľmi vážna vec,“ vyzýva zúfalá mama.

Hovorí, že prijme akúkoľvek informáciu: „Urobím čokoľvek pre to, aby sme jej mohli pomôcť a nájsť ju. Keď žije, mohli ju donútiť k hocičomu, ale všetko sa dá zvládnuť a prekonať.“

Veci nechala v klube

Ľudmila z Dobšinej, okres Rožňava, je nezvestná od 24. októbra 2014. V Nitre študovala štvrtý rok psychológiu na Univerzite Konštantína Filozofa, mala vtedy 21 rokov.

Na diskotéku sa vybrala s dvomi kamarátkami. Z podniku na Kmeťkovej ulici odišla naľahko, len s mobilom. Tašku s dokladmi, peniazmi a ďalším mobilom nechala v klube.

Polícia informovala, že študentka plánovala ísť za svojím priateľom, kde sa však už nedostavila. Na zázname z kamery vidieť, že z klubu išla smerom k neďalekému Chrenovskému mostu, vraj sa potácala.

Krátko po jej zmiznutí boli medializované informácie, že smerovala k Zoborskému mostu, no to bol vraj omyl.

Chcela ísť za expriateľom

O tom, že ide za Jurajom, s ktorým sa krátko predtým rozišla, mala Lily povedať kamarátke. V ten večer s mladíkom aj telefonovala, neskôr sa mu už nedovolala. Vraj mal niečo s telefónom – polícii ukázal v mobile neprijaté hovory, informoval nás zdroj.

Juraj býval vedľa hydrocentrály. Polícia so psami prehľadala aj túto lokalitu, nič nenašla.

„Nebudem sa k tomu vyjadrovať, jej rodičia si to neželali,“ reagoval Juraj pred siedmimi rokmi na otázky novinárov. Na sociálnej sieti zverejnil výzvu o pomoc pri hľadaní expriateľky.

Telefonovala na internát

„V ten večer bola veselá, nezdalo sa, že by ju niečo trápilo. Nevieme si vysvetliť, čo sa jej mohlo stať,“ povedala o nezvestnej pred siedmimi rokmi kamarátka.

Podľa výpisu sa z Ľudmilinho mobilu naposledy telefonovalo o 2.32 hodine. Malo ísť o osemnásťsekundový hovor so študentkou, ktorá bola ubytovaná na internáte pod Zoborom rovnako ako Lily.

Mama nám v piatok povedala, že jej dcéra sa chcela dostať na internát: „Ale to dievča ju nepustilo dnu. Neuviedla prečo. Myslím si, že Ľudmila tam pobudla určitú dobu a potom si chcela ísť naspäť do baru po kľúč, ktorý zostal u kamarátky Maji.“

V telefóne sa ozvala kamarátka