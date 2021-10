Žitavany prekvapili na Bodoku

VI. LIGA: Mestské derby pre Janíkovce, Výčapy-Opatovce rozhodli v poslednej minúte.

10. okt 2021 o 20:37 Peter Popelka

V článku nájdete komentáre zo zápasov a ZOSTAVU KOLA.

Čakajovce - Výčapy-Opatovce 1:2 (1:1). Hostia strelili tri góly, no vyhrali len o jeden. Do vedenia ich po polhodine poslal Peter Tóth, sovy však odpovedali z ojedinelej šance, ktorú do vlastnej siete nešťastne dopravil Molnár.