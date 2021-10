Doprava pod Zoborom kolabuje. Mesto žiada župu, aby postavila novú cestu

Pracovná skupina má podľa vicežupanky do troch mesiacov nájsť schodné riešenie. Najrýchlejším a finančne najmenej náročným sú podľa dopravného inžiniera stavebné úpravy cesty na Dobšinského.

11. okt 2021 o 11:00 Miriam Hojčušová

NITRA. Dopravné zápchy zo Zobora a na Zobor už budú minulosťou, oznámila na instagrame vicežupanka Eva Antošová. Vodiči tomu neveria. Sľuby o vyriešení situácie počúvajú roky, najmä pred voľbami.

Článok pokračuje pod video reklamou

Antošová iniciovala vznik pracovnej skupiny, ktorá sa bude problémom zaoberať. Povedala, že ju už nebaví chodiť od úradníka k úradníkovi, ktorí si túto problematiku pohadzujú ako horúci zemiak.

Skupina má byť zložená zo zástupcov župy, mesta, biskupstva, dopravného inšpektorátu a obce Nitrianske Hrnčiarovce.

Čítajte aj:

Čítajte aj: Študentka Lily odišla z nitrianskej diskotéky. Odvtedy je sedem rokov nezvestná Čítajte

„Musí do troch mesiacov nájsť schodné riešenie, aby naše deti každé ráno nestáli v dopravnej špičke takmer hodinu, aby sa vôbec dostali do školy,“ avizuje Antošová.

Primátor vyzval župana

Doprava v lokalite pod Zoborom je kritická už niekoľko rokov, v poslednom období sa však ešte zhoršila. Autá aj autobusy stoja v dlhých kolónach.

„Najväčším problémom je, že Zobor, Štitáre a Nitrianske Hrnčiarovce majú jediné hlavné napojenie do mesta cez Dobšinského ulicu,“ hovorí dopravný inžinier Andrej Sitkey, podpredseda mestskej komisie mobility.

Podľa primátora Mareka Hattasa je riešením vybudovanie novej komunikácie, ktorá prepojí Jeleneckú a Zlatomoraveckú (jednu má v správe župa, druhú SSC). V lete poslal list županovi Milanovi Belicovi, v ktorom ho osobne žiada o spustenie procesu, ktorý povedie k vybudovaniu spomínanej cesty.

Dostal odpoveď, že „realizácia zámeru v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja nie je plánovaná“ a že župa nie je oprávnená konať na jeho príprave.

Nepostavili ani kilometer

Bude to ešte horšie Situácia pod Zoborom sa ešte zhorší. V blízkom čase je plánované dočasné uzavretie Dražovskej cesty v úseku, na ktorom bolo jediné priame pripojenie na R1A. Uzávera súvisí s prebiehajúcou výstavbou mimoúrovňovej križovatky v lokalite Šindolka. Tá má po dokončení odľahčiť prehustenú dopravu na spojnici medzi R1 a strategickým parkom. Podľa hovorcu Slovenskej správy ciest Martina Guziho má uzávera trvať do konca roka 2021. Trasa bude presmerovaná z Dolnohorskej ulice na Dražovskú, smerom na veľkú kruhovú križovatku pod Zoborom. Andrej Sitkey dodáva, že situáciu zhoršia aj plánované obmedzenia na moste, ktorý vedie ponad železnicu na Cabajskej ulici. Obchádzková trasa pre nákladné autá, ktoré smerujú na Nové Zámky (a späť), má viesť cez križovatku pod Zoborom. (TASR, MH)

Primátor výzvu minulý týždeň zopakoval. „Ide o zhruba kilometer dlhý úsek, pozemkovo sú tam dvaja majitelia, nie je to komplikované. No župa nedokázala počas celej svojej existencie postaviť ani kilometer nových ciest,“ kritizoval Hattas.

Stál na Dobšinského ulici a za ním sa ťahala kolóna áut až na Jeleneckú.

„Je neštandardné, aby NSK budoval cestnú infraštruktúru v intraviláne ktoréhokoľvek mesta. Hrozil by precedens, v dôsledku ktorého by toto mohli požadovať aj iné mestá,“ vyjadrila sa župa pre naše noviny ešte v septembri.

V minulotýždňovom stanovisku župa informovala, že pri riešení kritických dopravných bodov uplatňuje model finančnej participácie na nákladoch do výšky 50 až 60 percent. O spolufinancovaní takýchto projektov rozhoduje krajské zastupiteľstvo.

Eva Antošová poukázala, že župa už investovala aj do prestavby križovatky v Leviciach, Šali, Zlatých Moravciach a aktuálne v Šuranoch.

„Bez pochýb, nová komunikácia z lokality Zobor by rozptýlila dopravu a prístup z tejto mestskej časti by bol plynulejší. Problém by sa ale presunul na Zlatomoraveckú, kde už v súčasnosti v rannej špičke stoja vozidlá v priestore medzi pumpou Šindler a bývalým muničným skladom. Následne všetky vozidlá aj tak skončia na dopravných uzloch pod Zoborom,“ obáva sa Antošová.

Cez areál kasární nie (?)

Ďalšou alternatívou, ako riešiť situáciu, je podľa Sitkeya prepojenie Jeleneckej a Chrenovskej cez areál bývalých kasární. „Realizácia by riešila aj napojenie areálu, kde je v budúcnosti plánovaná výstavba,“ povedal.