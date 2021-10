Potlesk v stoji lídrom ligy. Naj strelec Buček velebí Tvrdoňa

Hráme super hokej, vravel kanonier Nitry.

11. okt 2021 o 11:37 Martin Kilian ml.

Corgoňom je hej! Sedem zápasov, šesť víťazstiev, z takej vizitky ide rešpekt. Päťku schytala aj Banská Bystrica, dlho zakliaty rival trojbodovo prehral s Nitrou už druhýkrát v rade, a to sa nestalo vyše päť rokov, ako včera v mixzóne podotkol novinár Šimon Šuník.

Článok pokračuje pod video reklamou

V zlomových momentoch držia spolu

„Sme radi, že sme zachytili hneď úvod. Zápas sa niesol v našom vedení, brankár nás super podržal,“ vravel Samuel Buček, strelec na 1:0 i 2:0, ale všetko nešlo hladko, gólman domácich musel chytať šance baranov. Zvládal to so stoickým pokojom.

„Keď Honzík je v bráne, nikdy neprehráme!“ vyspevoval kotol novú pravdu – Čech s HK zatiaľ iba vyhráva, úspešnosťou zákrokov 92,86% je medzi špičkou extraligy.

A Nitra v tabuľke na jej samom vrchole. Aj vďaka perfektným presilovkám, úspešnosť 27,78% svedčí za všetko. Výhra 5:2 s Banskou Bystricou len pripomenula, že tím si sadol náramne a skvostná forma nie je náhodná.

„To teda určite nie je,“ povedal Buček a pridal: „Máme štyri dobré vyrovnané päťky, každá vie potiahnuť, keď je treba. O tom to je. Ako každoročne sa vytvorila dobrá partia. V zlomových momentoch držíme spolu. Aj proti Bystrici sa to ukázalo. Hráme super hokej, aj keď niekedy sa snažíme vymýšľať až príliš, nehráme jednoducho, potom niekedy stratíme puk a sú z toho šance súpera. Od zápasu k zápasu je to však lepšie. Keď vyhrávame, tak je to super a na zlé sa zabúda. Teraz máme deň voľna, zregenerujeme. V utorok máme video o tom, čo musíme zlepšiť.“

Góly Bučeka boli iba otázkou času

Samuel Buček v desiatich zápasoch prípravy skóroval iba trikrát, ale v siedmich extraligových už sedemkrát. Po zápase mu patrila nálepka najlepšieho strelca extraligy. Zarovno s Nitranom Šiškom, už však vo farbách Nových Zámkov.

„Rozohrával som sa po dlhej pauze. Som rád, že tréneri mi verili a podržali ma, keď mi to príliš nešlo. Teší ma, že moje góly pomáhajú tímu. Nie je nič krajšie, ako keď dáte gól a ešte sa aj vyhrá. Ďakujem spoluhráčom aj vedeniu,“ vyhlásil 22-ročný útočník, nie však majiteľ nedeľnej zlatej prilby pre najlepšieho hráča tímu. „Dostal ju ‚Trto‘ (Marek Tvrdoň). Za jeho ‚nahrávočky‘ a prehľad sa ani niet čo diviť. Tie dva góly by som bez neho nedal,“ prezradil Buček, ktorý žiaril pred očami Ota Haščáka, hlavného skauta reprezentácie Slovenska.

„Sama poznáme, vieme, aký je typ hráča, aké má schopnosti. Bola to iba otázka času, kedy mu to začne padať. Ten čas prišiel teraz, dúfam, že bude pokračovať ďalej. Celá prvá päťka sa prebrala. Vidno to na presilovkách, vedia si vyhovieť, klape im to. Samo teraz hrá v druhej, s Krivošíkom a Holešinským sú na rovnakej vlne. Sme radi, že máme takých hráčov,“ riekol Dušan Milo, asistent trénera Antonína Stavjaňu, keď aréna dokončila svoj potlesk v stoji pre lídrov ligy.

Predsa teda môžeme byť v Nitre na ktorýsi šport pyšní!