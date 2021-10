Szombata chcela aj Austria. V Parndorfe našiel raj

Chlap z Nitry je u rakúskeho štvrtoligistu mostom medzi cudzincami a Slovákmi.

13. okt 2021 o 19:00 Martin Kilian ml.

Keď materské Nitrianske Hrnčiarovce (ale v mládeži bol aj v Nitre) nepustili tvorivého stredopoliara do iného klubu, vyrazil do Nemecka (2003 – 2012). „Zé Roberto to zvládne, takže aj ty,“ hecoval ho na tvrdých tréningoch v piatoligovom Bischofwiesene kouč Günter Kern, v roku 2008 kondičný tréner majstrovského Stuttgartu.

„Tam sa viac tlieska za kĺzačku než fintičky,“ pousmial sa RÓBERT SZOMBAT (39) ošľahaný aj rakúskym regionálnym futbalom. Už bez kopačiek sa naplno vložil do Vittek Campu, na pomoc zvábil aj mená ako Jež, Kotula, Moravčík, Demo či nebohého Halenára.

Róbert Szombat je od leta kondičným trénerom Parndorfu, v klube však pôsobí dlhšie. (zdroj: Martin Kilian ml.)

Trénovanie, to je jeho, preto s ponukou prišla Austria Viedeň, ale pre cestovanie, prácu a rodinku zostáva doma v Parndorfe, kde ho sami rodičia chceli za mládežníckeho kouča.

„Videl som, že dvojičky baví lopta, tak bola voľba jasná. S Parndorfom boli trikrát v rade majstri súťaže, dostali sa aj do regionálneho výberu,“ popýšil sa hrdý tato Leandra (9) a Lionela (9) i osemročnej dcérky Leonie (8).

Chlap spod Zobora dodnes ďakuje rodičom, že ho priviedli k futbalu. A možno aj osudu, že ho zakotúľal do prihraničnej 5-tisícovej dedinky, v ktorej klub ide ako hodinky.

„Prezident klubu Milletich dáva len do mládeže ročne státisíce eur. Iba dve kategórie od U6 po U18 vlani neboli jesennými majstrami, pritom väčšina hráva proti o rok starším. Vo výberoch Burgenlandu býva 90 percent hráčov z Parndorfu. Ponúkajú sa nám najlepšie talenty z okolitých dedín, ale doslova musíme odmietať, lebo by sme nemali proti komu hrať. S prípravnými zápasmi sa nám ozývajú Vasas Budapešť, Rapid aj Austria,“ prezradil Róbert Szombat.

„Máme až dvadsaťdva trénerov s licenciou a ďalších štyroch v áčku a béčku. Žiadne nezhody nepoznáme, všetci skvele spolupracujeme. Rodičia v skupine na sociálnej sieti iba dajú palec hore či dole a hneď vieme, koľko detí príde na tréning a ako si ho pripraviť. A keď treba pomôcť či napiecť na turnaj, okamžite sa hlásia. Rodičia ročne platia symbolických dvesto eur,“ hovoril prechádzajúc sa po modernom areáli SC.

Róbert Szombat a jeho ratolesti-dvojičky Leandro a Lionel. (zdroj: Martin Kilian ml.)

Róberta Szombata v lete povýšili, inštalovali za kondičného trénera štvrtoligového áčka i béčka a hneď na tabuľu posíl napísal tri mená: Charizopulos, Mikuš, Ďurek. Klaplo to!

„Vedenie mi dalo voľnú ruku a chalani sa mi odvďačujú. V klube najprv váhali, lebo ‚Chari‘ a Matúš už majú tridsať, ale po prvom tréningu okamžite zmenili názor. Vážim si, že dodržali ústnu dohodu a odmietli lepšie ponuky. Aj vďaka ich gólom a asistenciám sme vyhrali desaťkrát v rade, postup je cieľom, ale vedenie nijak netlačí, máme kľud pre prácu,“ povedal o trojke Nitranov.

„V kabíne ani necítiš, že je tam päť Slovákov. Fanúšikovia ich zbožňujú, vážia si, že sa snažia rozprávať po nemecky. Decká z klubu ich zdravia, sú pre nich idolmi. Nie sú ako iní legionári, po zápasoch neutekajú, nezostanú hore vo VIP-ke, kde majú všetko zadarmo, naopak, fanúšikov pozývajú na pivo v reštauráciách,“ hovoril Róbert Szombat, ktorý je na ihrisku šesťkrát týždenne.

„Manželke patrí vďaka za podporu, bez nej by som to nedokázal,“ pridal.