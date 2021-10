Expozícia Auschwitz-Birkenau prejde pod Múzeum holokaustu v Seredi

Cieľom národnej expozície je poskytnúť návštevníkom historicky objektívny pohľad na genézu a priebeh holokaustu na Slovensku v rokoch druhej svetovej vojny.

12. okt 2021 o 11:25 TASR

SEREĎ. Presun Slovenskej národnej expozície Tragédia slovenských Židov v Štátnom múzeu Auschwitz-Birkenau v Osvienčime pod správu špecializovaného pracoviska Slovenského národného múzea (SNM) - Múzea holokaustu v Seredi by mal byť zavŕšený do konca roka. Na utorkovej tlačovej konferencii to potvrdila ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽANO).

"Dochádza k pochopiteľnej synergii," uviedla ministerka o prepojení expozície v Osvienčime, približujúcej tragédiu slovenských Židov počas druhej svetovej vojny, a Múzea holokaustu v Seredi. "Národná expozícia bude v rukách tých najpovolanejších," dodala a pripomenula reputáciu seredského múzea.

Generálny riaditeľ SNM Branislav Panis uviedol, že ide o pomerne náročný projekt, ktorému bude venovaná adekvátna pozornosť. "Vyčleníme samostatný projektový tím, aby sme pripravili v priebehu najbližších pár rokov úplne novú expozíciu. Veríme, že prinesie nové poznatky i nové formy vzdelávania a prepojenie ešte viac zveľadí naše programy, ktoré sa venujú tejto téme," uviedol Panis.

Vedúci Múzea holokaustu v Seredi Martin Korčok dúfa, že nové spojenie prinesie nielen prepojenie dvoch expozícií, ale aj zintenzívnenie a skvalitnenie edukačných programov, ktoré prispejú k budovaniu silnejšej demokratickej spoločnosti.

Cieľom národnej expozície je poskytnúť návštevníkom historicky objektívny pohľad na genézu a priebeh holokaustu na Slovensku v rokoch druhej svetovej vojny a predstaviť zložitú problematiku holokaustu v príčinných historických súvislostiach s vývojom slovenskej spoločnosti a režimom vojnovej Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1945.