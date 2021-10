Moderné gymnastky v súťažnom kolotoči

Už dávno si oddiel modernej gymnastiky ŠK ŠOG Nitra nezasúťažil tak ako za posledné dva víkendy.

12. okt 2021 o 22:56 (ZV)

Okrem M-SR kategórie A junioriek a senioriek, odkiaľ si Nitra odniesla zlato a striebro, sa konalo aj druhé kolo Slovenského pohára a oblastná kvalifikácia západ programu C, ktoré boli zároveň kvalifikačnými kolami na postup na M-SR 2021 kategórie B a C.

Slovenského pohára sa zúčastnilo celkovo 25 gymnastiek ŠK ŠOG Nitra, pričom na M-SR postúpilo 13 z nich: B. Bokorová, M. Vicenová, E. Bolečková, P. Šošková, V. Vrábelová, D. Horníková, S. Babčaníková, L. Hullová, K. Kováčová, E. Filipeková, E. Palšová, A. Madleňáková a V. Zabáková.

Paralelne so SPMG sa konali ďalšie dve súťaže - Rapid Gym Cup 2021 v Malinove za účasti 18 gymnastiek ŠK ŠOG Nitra a Once upon a time cup 2021 v maďarskom meste Albertirsa za účasti 22 Nitrianok.

Once upon a time Cup v Maďarsku s trénerkami A. Nesterovou a A. Chesun (zľava). (zdroj: mg)

Vyberáme z výsledkov:

Rapid Gym Cup - nádeje 2011: 3. S. Babčaníková, mini 2015: 1. N. Kolmokov, 2. S. Hambálková.

Once upon a time Cup 2021 - 2015 A: 2. N. Kolmokov, 3. K. Žitňanská, 2015 B: 1. Z. Čižmáriková, 2. Y. Grimshaw, 2016: 1. S. Hambalková, 2. V. Grác.