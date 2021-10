Šalianky si schuti zahrali

Dnes bola na programe predohrávka víkendového kola hádzanárskej interligy žien.

15. okt 2021 o 21:37 Martin Kilian

Na palubovke posledného tímu tabuľky, nováčika zo Stupavy, mal duel od úvodných minút jasný priebeh. Už prvý polčas vyhrali Šalianky so skóre 20:4 (!) a rozdiel narastal aj potom. V drese Dusla sa do streleckej listiny zapísalo až dvanásť hráčok. Hostky tak môže snáď mrzieť jedine to, že nepokorili štyridsiatku. Mladé Stupavčanky si šiestu hladkú porážku.

AHT HC Tatran Stupava - HK Slovan Duslo Šaľa 14:39 (4:20)

Stupava (najviac gólov): Bahorecová 5, Griffiths 2/1, Gašpareková 2, Karkušová 2.

DUSLO: Voržáčková, Furgaláková - Pócsíková 7/1, Ratvajská 7, Ušiaková 4, Tulipánová 4, Somogyi 4, D. Vargová 3/1, Ščípová 3, Matušincová 3, Takáčová 1, Königová 1, Varjassiová 1, Zlatinská 1, Rácková, P. Pálová.

Rozhodovali Oťapka - Sivák, pok. hody: 3/2 - 2/2, vylúčené: 4 - 4.