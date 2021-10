FC Jánošík z Jelenca má plán obnovy štadiónu

Nikoho neplatíme, v siedmej lige je to scestné, vraví Henrich Richter.

19. okt 2021 o 12:05 Martin Kilian ml.

Druhý taký tím v oblasti nenájdete! S hornou trojkou doma vyhral, s dolnou nie – Jelenec v 7. lige B púta pozornosť.

„Sme ako FC Jánošík, bohatým berieme, chudobným dávame... Ale minule s Hosťovou (2:1) to stálo za to! Silný súper, pre nás zápas roka, srdiečko rozhodlo. Góly hlásil hlásateľ, chceme z toho tradíciu, aj klubovú hymnu. Prišlo viac ľudí než na hody,“ usmieva sa hrajúci šéf klubu Henrich Richter.

Článok pokračuje pod video reklamou

Až 14 z 22 hráčov v kádri sú odchovanci alebo rodáci z obce, k tomu už „zdomácnelí“ Franko (19), Tokár (17), Koreň (8) a Billa (7) v FC dokopy odtiahli neuveriteľných 51 sezón.

Henrich Richter (vľavo) hrá futbal za Jelenec od roku 1992 a posledné štyri roky klub aj riadi. Na fotke pózuje s Pavlom Farkašom, bývalým reprezentantom Slovenska. Aj futbalistov takého rangu sa mu každoročne podarí pritiahnuť na obľúbený Forgách Cup. (zdroj: Jozef Fehér)

„Nikoho neplatíme, ani nie je z čoho, v tejto lige je to scestné. Vážim si, že chlapci to chápu a vzdali sa odmien. Peniaze radšej dáme do občerstvenia a hlavne deťom – máme 65 mládežníkov, kvôli nim to tu nikdy nemôžeme nechať tak!“ dušuje sa chlap, ktorý žije pre Jelenec, veď s ľuďmi kuje aj obnovu Štadióna Adama Nagya.

„Chceme vymeniť strechu, horné okná, zatepliť budovu, spraviť kúrenie a hore ubytovanie. V projekte bol prísľub, že 90 percent by mal zaplatiť štát a iba 10 percent obec. A priorita je aj závlaha,“ prezradil Henrich Richter a potom mu úsmev zmizol.

„Ivo Varga by po výhre s Hosťovou obišiel celú šatňu, každému podal ruku... On ma priviedol k futbalu. Stále ho tu cítim. Mám pocit, že tu stále s nami je a pozerá sa na nás. Vážime si jeho prácu, musíme v nej pokračovať,“ povedal o zosnulom starostovi, ktorý dedine dával všetko.