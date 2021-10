Katastrofa, nech zasiahne mesto, kto je skutočný majiteľ? Autority reagujú na pád FC Nitra

Aké je riešenie futbalovej tragédie? Plandora, Kovarčík a Cerulík v zaujímavej ankete.

17. okt 2021 o 17:08 Martin Kilian ml.

Celú anketu nájdete aj v MY Nitrianskych novinách z pondelka 18. 10.

Viac divákov na futbal príde aj na dedine, apatia ku klubu atakuje maximá, slávna značka sa stala celoslovensky toxickou. Pod Zoborom hučí futbalový alarm.

Všetka „sranda“ už naozaj končí – ak FC Nitra vypadne do štvrtej ligy (je na hrane pásma zostupu!), príde o štatút akadémie, potvrdil nám Martin Hasprún, technický riaditeľ Slovenského futbalového zväzu.

MY Nitrianske noviny preto zvolali anketu zaslúžilých športových funkcionárov, ktorých futbal v meste nenecháva chladných. Vznikla celá studňa ostrých a fundovaných odpovedí.

Jánovi Plandorovi, Jánovi Kovarčíkovi a Romanovi Cerulíkovi sme položili štyri rovnaké otázky:

1. Futbalová Nitra je po tretine III. ligy v zostupovom pásme do IV. ligy, čo by znamenalo stratu licencie pre akadémiu, v ktorej hrá futbal vyše tristo detí. Ako to prežívate a čo za tým vidíte?

2. Kto je podľa vás vinníkom situácie? Kto by mal prevziať zodpovednosť?

3. Aké je podľa vás riešenie krízy?

4. Malo by do zlej futbalovej situácie razantne vstúpiť mesto alebo nie?

Ján Plandora

bývalý šéf nitrianskeho hokeja

Futbalová Nitra je po tretine III. ligy v zostupovom pásme do IV. ligy, čo by znamenalo stratu licencie pre akadémiu, v ktorej hrá futbal vyše tristo detí. Ako to prežívate a čo za tým vidíte?

Ako lokálpatriot som sklamaný z diania v nitrianskom futbale. Súčasná situácia je však len logickým vyústením toho, ako sa v klube dlhodobo pracuje. Nepoznám vlastnícke pomery ani systém riadenia klubu, ale vzhľadom k tomu, že som v profesionálnom športe pracoval s prestávkami vyše desať rokov, mi je jasné, že problémy nemohli vzniknúť vlani ani predvlani, ale hromadili sa tak, až zainteresovaným prerástli cez hlavu a výsledok sa dostavil.

„Robiť“ v Nitre profesionálny šport je svojím spôsobom cesta k samovražde, stalo sa to aj nám v hokeji, našťastie sme sa včas spamätali, „pozametali“ vo vlastných radoch, vyčistili vzťahy a vstali z mŕtvych – výsledky sa dostavili v podobe medailí a vypredaných zápasov.