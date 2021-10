V Šali sa môžete dať otestovať na troch miestach

Jednotlivé mobilné odberné miesta sa líšia poskytovanými službami aj cenami.

19. okt 2021 o 9:00 Dominika Cunevová

ŠAĽA. Testovanie na koronavírus sa v Šali realizuje na troch miestach. Líšia sa službami aj cenami.

PCR aj antigénový test realizuje mobilné odberné miesto na zimnom štadióne. Odberný tím je k dispozícii od pondelka do piatka od 8. do 13.hodiny, PCR testovanie však prebieha len do 11. hodiny. Antigénový test vyjde na 10 eur, pri PCR sa ceny líši podľa druhu.

„Z PCR testov majú k dispozícii tri druhy – ak vám ho robia z výteru, test stojí 50 eur. Ďalšími možnosťami sú kloktací a slinný test, tie majú cenu 59 eur. Pri tomto odberovom mieste máte možnosť získať PCR test aj s hradením cez zdravotnú poisťovňu,“ uviedla hovorkyňa mesta Šaľa Erika Kollerová s tým, podmienkou pri poslednom druhu je registrácia cez stránku korona.gov.sk.

Od 24. septembra sa záujemcovia môžu nechať otestovať aj prostredníctvom MOM pred bývalým kúpaliskom každý deň od 13. do 17. hodiny. Cena antigénového testovania je 11,90 eur. V prípade PCR testu si môže klient vybrať medzi PCR štandardom a PCR expresom.

„Výsledok PCR štandardu dostane klient do 12-tej hodiny nasledujúceho dňa po odbere a zaplatí si zaň 49,50 eur. Výsledok z PCR expresu dostane klient do 21.00 hod. v deň testu a stojí 79 eur. V tomto mobilnom odberovom mieste neplatia odporúčania od lekára, to znamená, že si za test musí každý zaplatiť sám,“ upozornila hovorkyňa.

Od pondelka do nedele antigénové testy vykonávajú aj v mestskej časti Veča pri Pribinovom parku, vedľa kultúrneho domu. Zamestnanci MOM testy vykonávajú od 9. do 18. hodiny, obedňajšia prestávka trvá od 13. do 14. hodiny. Cena testu je 9,90 eur.

V meste prebieha aj očkovanie. Najbližšie bude 23. októbra v Kultúrnom dome vo Veči. „Očkovacia látka bude Pfizer/BioNTech. Očkovať sa bude môcť dať bez registrácie, jedinou podmienkou je dospelosť,“ spresnila Kollerová.