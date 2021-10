Jozef Černek: To, čo funguje najviac, je úsmev

Pred povinnou vakcináciou bolo úplne bežné, že v rodine prežili tri deti zo siedmich živonarodených, spomína na nie tak dávne časy v našej histórii Jozef Černek, riaditeľ firmy Energy, ktorej produkty sa starajú o naše zdravie.

19. okt 2021 o 14:39

Okrem toho šéfuje dvom úspešným divadelným súborom Dramaťák a Slovenskí rebeli, známym najmä na juhu Slovenska. Tiež je riaditeľom Domu Matice slovenskej a predsedom miestnej organizácie matičiarov v Komárne.

Meniaca sa covid mapa naznačuje, že protipandemické opatrenia ešte nejaký čas potrvajú. Vaša spoločnosť sa sústreďuje na produkty, ktoré sa starajú o naše zdravie. Spoliehate sa v prevencii pri covide len na ne, alebo ste sa dali aj zaočkovať?

Ja verím, že vďaka očkovaniu, premoreniu a veľmi dôležitému aspektu - zmúdreniu ľudí, najmä pokiaľ ide o zdravie, už to nepotrvá dlho. Očkovanie je tu už bez dvoch mesiacov rok, naše produkty dvadsaťpäť rokov, pokiaľ ide o covid, ukazuje sa, že najideálnejšia je kombinácia. Očkovanie je veľmi úspešná odpoveď vedy na ochorenie, ktoré nás trápi už druhý rok. My už 25 rokov dokazujeme, že starostlivosť o zdravie má obrovský význam. Aj v boji proti covidu sme zaznamenali stovky, možno tisícku úspechov. Najsilnejšou zbraňou, ktorú máme, je očkovanie a starostlivosť o zdravie, tam nesporne patria aj doplnky výživy.

Očkovanie je zatiaľ najlepšie riešenie, aké máme. Napriek tomu je na Slovensku zaočkovaných len okolo 50 percent ľudí. Myslíte si, že má ešte zmysel vyzývať ľudí, čo sa doteraz nezaočkovali, aby zmenili názor a pomohli toto číslo zvýšiť?

Keď v bani pri banskom nešťastí uviaznu baníci, niekedy trvá dni a noci, kým sa k nim dostane pomoc. Stojí to obrovské množstvo úsilia a peňazí. Nik sa nepýta, či sa to oplatí alebo nie. Často sa stane, že niektoré formy pomoci sú neúspešné, ale záchranári sa nevzdávajú. Pretože sú záchranári. Kým existuje šanca na záchranu jediného života, záchranárske práce prebiehajú. Nemá zmysel ukazovať prstom na vinníkov, nemá zmysel hľadať dôvod, prečo tak veľa ľudí na Slovensku uverilo klamstvám. Celkom určite ale má zmysel, aby sme niečo spravili. Kampaň ministerstva a lekárov už môže byť len nápomocná.

Ak sa očkovanie na covid stane pravidelnou záležitosťou, podobne ako pri chrípke, budete chodiť na ďalšie dávky?

Samozrejme. Je úplne v poriadku takto sa „vylepšovať“. Ale nebude to nakoniec potrebné. Svetovo sa tam nalialo toľko peňazí, že skôr či neskôr niekto nájde systémové riešenie ako pri pravých kiahňach. Vďaka covidu sa nad tým tak prazvláštne zamýšľame, ale keby nebolo očkovania, nebol by tu napríklad jeden z nás dvoch. Ja som študoval etnológiu - zjednodušene folklór. A ešte relatívne nedávno, pár generácií späť, nebolo prípustné, aby matka prejavovala žiaľ nad úmrtím vlastného dieťaťa. Dnes pre nás absolútne nepredstaviteľná situácia. Avšak pred povinnou vakcináciou bolo úplne bežné, že prežili tri deti zo siedmich živonarodených. Vírusy ako pravé kiahne, záškrt a podobne zabíjali tak často, že ak by to matky nejako veľmi prežívali, nezvládli by sa postarať o tie preživšie. Vďaka medicíne, a najmä vďaka očkovaniu sme sa ako ľudstvo naučili bojovať proti chorobám, ktoré zabíjali v miliónoch. Skôr je nepochopiteľný ten luxus, že polemizujeme nad tým, či očkovať alebo nie. Jeden z najväčších úspechov ľudstva je ten, že sme si vymysleli systém, v ktorom tí najmúdrejší z nás hľadajú spôsob, ako vylepšiť našu imunitu a ako prežiť. Je strašné, že sme dopustili, aby hlúpi, ale hluční ľudia toto spochybňovali.

Čo by ste odkázali ľuďom, ktorý spochybňujú očkovanie?

Že uverili tej najhlúpejšej emócii - strachu. A rozhodovať sa v strachu nie je dobré. Ak sa niekto nechce očkovať, má na to plné právo. Áno, s očkovaním je spojené aj nejaké riziko, síce oveľa menšie, ako keď si vezmeme tabletku proti bolesti, ale riziko tam je. Avšak riziko z choroby je oveľa väčšie. Všetko, čo tvrdila vedecká obec, a myslím teraz tú ozajstnú vedeckú obec z oblasti virológie, sa splnilo. Naopak, nič z toho, čo tvrdila dezinfo scéna, sa nepotvrdilo. Ak je to ešte v ich silách, nech to zvážia

a pripustia možnosť, že sa pomýlili. Je to ľudské a je to v poriadku. A ak sa aj napriek tomu rozhodnú neočkovať sa, tak nech aspoň siahnu po tom, čo je k dispozícii na posilnenie zdravia. Len popieranie cesta nie je.

Existuje cesta ako z toho von? Čo má robiť bežný človek?

V prvom rade, aby nenaskočili na ten vlak, ktorý nám tu rozbehli politici. Oni stále potrebujú nejaký konflikt, aby sa na ňom mohli viezť. Raz sú to Maďari proti Slovákom, potom židia proti katolíkom, teraz očkovaní proti neočkovaným. Je to choré a nebezpečné. Možno ešte viac ako samotný covid. My ľudia dokážeme veľké veci, dokážeme postaviť pyramídy, vyletieť na Mesiac, dokážeme vyrobiť atómovú bombu, dokážeme aj poraziť a zabiť vírus, ale stále sme nepochopili, že politik sa vezie na našom hneve. Ak ten hnev nemá, tak si ho vyrobí. Teraz zažívame a prežívame obdobie, o ktorom sa budú deti našich detí učiť. Ako o období, v ktorom ľudstvo našlo liek na strašnú chorobu, ale nedokázalo ho dostať ku všetkým, lebo politici si sebecky prihrievali vlastnú polievočku na strachu ľudí.

Vakcína proti covidu alebo aj chrípke nie je železným brnením, aj zaočkovaný sa môže vírusom infikovať. Čo by ste odporučili ľuďom na posilnenie imunity?

Ukazuje sa, že 30 minút pohybu denne, dostatočná hladina vitamínu C a vitamínu D v krvi spolu s vakcínou sú už pomerne silným brnením, ak si ukradnem vaše slovo. Potom sú tu ešte doplnky výživy, ktoré majú pozoruhodné výsledky. Vironal, Cistus a Flavocel. Pozrite si napríklad Flavocel a Vitamarin na stránkach www.energy.sk. No a v tomto období, v období chrípok, rôznych soplíkov a, samozrejme, v období covidu, nedám dopustiť na Vironal. Desaťročiami preverená zmes byliniek, ktoré dokážu s imunitou divy. Mám to odskúšané na sebe, svojom okolí, v súbore aj na našich deťoch. Funguje to. A čo funguje najviac, je úsmev. Cvičenie, zdravá strava a smiech či priatelia sú základ, avšak aj toto je ťažké vždy dodržať. Čo ale ťažké nie je, je občas, ideálne pravidelne, doladiť to, čo jeme. Pravidelný prísun vitamínov, ideálne v strave, a ak to nejde, siahnuť po výživovom doplnku.

Máte vo svojej ponuke aj produkt, ktorý môže výrazne pomôcť pri prevencii proti covidu alebo pri jeho liečbe?

Máme pozorovaciu štúdiu, zatiaľ nie veľkú, počíta len niekoľko stoviek ľudí, ktorá dokazuje že Vironal a Cistus naozaj účinne pomáhajú. Ak by som spojil skúsenosti našich terapeutov a vedúcich našich Klubov Energy, tak sú to už tisícky ľudí, ktorých tieto dva výrobky ochránili pred zlým priebehom ochorenia covid-19. Samozrejme, sú to „len“ doplnky výživy, ale od začiatku bolo zjavné, že odpoveď na túto chorobu bude niekde v prírode. Ukazuje sa, že ak sme aj nenašli presnú odpoveď, celkom iste sme našli smer. Vironal a Cistu complex, funguje to.

Popri firme šéfujete aj dvom divadelným súborom. Kde na to beriete čas?

Mám obrovské šťastie, že som obklopený ľuďmi, ktorí mi v tom neuveriteľne pomáhajú, preto sa to dá zvládnuť. A v neposlednom rade mám manželku, ktorá je jednak súčasťou oboch súborov a hlavne akceptovala fakt, že náš život je vlastne činnosť týchto súborov. Aj naše deti sú viac asi v divadle ako na detskom ihrisku. Viete, kým iní oteckovia niečo majstrujú v dielni, idú na pivo s kamarátmi alebo relaxujú pri futbale či telke, ja píšem scenár, alebo niečo v divadle nacvičujem. Tam, kde sa iné manželské páry stretávajú na detských party so svojimi ratolesťami, my s manželkou rozoberáme, aký kroj, obdobie alebo región sa hodí k príbehu, čo som vymyslel. A večer, miesto, ja neviem... kina, riešime s manželkou, či hlavná postava tú - ktorú melódiu ešte utiahne, alebo zmeníme rozsah. Ale asi najdôležitejšie je, že tak moja mama, ako aj manželkini rodičia a naši kamaráti, nám neskutočne pomáhajú s „bežným“ životom. My potom môžeme riešiť ten umelecký.

POZOROVACIA ŠTÚDIA

Použitie prípravkov Energy Vironal a Cistus complex počas pandémie ochorenia covid-19 v priebehu marca 2020 až septembra 2021

Do štúdie bolo zapojených 285 ľudí v rôznej vekovej kategórii, od 3 rokov po 85. V 250 prípadoch bola aj objektívna pozitivita (PCR 180, Ag 70). V 35 prípadoch bol pozitívny test rodinného príslušníka a príznaky.

Vo všetkých prípadoch bol nasadený prípravok Cistus complex a v 130 prípadoch súbežne aj prípravok Vironal.

Dávkovanie najčastejšie 3-krát 10 kvapiek, pri horších stavoch 5-krát 10 kvapiek.

Z miništúdie jednoznačne plynie, že nasadenie prípravkov Cistus a Vironal má najvýraznejší pozitívny efekt, ak sú tieto nasadené formou prevencie,

pred rozvinutím choroby alebo výrazne skoro po prvých príznakoch alebo pozitívnom teste

(69,38 % bez príznakov, 95% bez príznakov alebo s jednoduchým priebehom, 5% horší priebeh, 0% hospitalizácie, 0% úmrtie).

Aj v prípade nasadenia prípravkov v už rozbehnutom štádiu choroby zaznamenávame pozitívnu reakciu:

•do 48 hodín na úrovni 52 prípadov (60,47%)

•do týždňa na úrovni 82 prípadov (95,35%)

Mimoriadne dôležitým a štúdiou zisteným poznatkom je, že na mieru vážnosti stavu má vplyv najmä veľkosť infektu. S úplnou pravdepodobnosťou sa dá povedať, že ten, kto bol nakazený ako druhý (v domácnosti, v zamestnaní), má horší priebeh ochorenia.

Deti do 18 rokov, ktoré boli predmetom štúdie, mali bezpríznakový priebeh alebo len veľmi mierny. Mladí ľudia do 30 rokov mali rovnako bezpríznakový alebo mierny priebeh.

V štúdii zahrnutí ľudia s horším a ťažkým priebehom boli vo veku 40 - 56 rokov. V štúdii zahrnutí ľudia nad 60 rokov mali spravidla skôr miernejší priebeh.

Podrobnejšie výsledky štúdie sú zverejnené na webe spoločnosti www.energy.sk.