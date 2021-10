Fitnesky a kulturisti už ladia na MS

Slovenská elita mala rande v sobotu na pohárovej súťaži.

19. okt 2021 o 20:23 Martin Kilian

V športovej hale vo Viničnom pri Pezinku sa stretli fitnesky a naturálni kulturisti, ktorých združuje Slovenská asociácia naturálnej kulturistiky. Súťažili na podujatí European Powerfit Natural Cup, ktorý pripravila hlavná organizátorka Iveta Hauserová. Išlo zároveň o poslednú nominačnú súťaž pred majstrovstvami sveta, ktoré budú o necelé dva týždne v Rumunsku.

V nitrianskom regióne je momentálne aktívnych veľa popredných športovcov zo SANK, čo vidno aj na bohatom zastúpení vo výsledkovej listine.

Absolútnym víťazom v kulturistike sa stal Erik Tóth zo Šale, Nitran Alex Lukáč dostal cenu za najlepšiu voľnú zostavu.

Z výsledkov vyberáme

women's bikini fitnes do 164 cm: 4. Jana Bírová (Nitra)

women's bikini fitnes do 170 cm: 3. Sophia Lukáčiková (Nitra)

women's bikini fitnes nad 170 cm: 2. Miriam Dorušincová (Nitra)

bikini fitnes juniorky do 168 cm: 1. Jana Bírová

bikini fitnes juniorky nad 168 cm: 2. Sophia Lukáčiková

women's bikini divas nad 35 r.: 2. Csilla Budinszka (Briela NŠK), 3. Veronika Wachal (Nitra)

women's bikini mamas: 2. Veronika Wachal

women's fitness figure: 2. Mária Levická (Nitra)

women's fitness figure nad 35 r.: 2. Mária Levická

women's sport model nad 35 r.: 2. Petra Mányiová (Nitra)

women's physique: 2. Martina Kleban (Jeleec)

kulturistika muži nad 178 cm: 1. Erik Tóth (The Gym Šaľa), 3. Viktor Kollár (Nitra)

kulturistika muži nad 174 cm: 1. Alex Lukáč (WPcomp bodybuilding)

kulturistika juniori: 1. Alex Lukáč, 5. Martin Bednárik (Veľký Cetín)

kulturistika muži nad 60 r.: 1. Koloman Tóth (ŠK Arena Relax Team)

Kto pôjde na MS?