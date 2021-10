Zo zimného štadióna je dočasné dopravné ihrisko

V areáli ihrisko zostane, kým nebude ľad. Potom ho bude možné presunúť do jedného zo školských zariadení.

20. okt 2021 o 12:02 Dominika Cunevová

ŠAĽA. Zimný štadión v Šali sa premenil na dočasné dopravné ihrisko. Súčasťou ihriska s rozmermi približne 16x30 metrov sú semafory, dopravné značky, železničné priecestie, ale aj bicykle a bezpečnostné prilby.

Mobilné ihrisko zostane v areáli štadióna, kým nebude ľad. Počas zimy ho bude v prípade záujmu možné preniesť do telocvične niektorej zo škôl.

„Vzhľadom na to, že ihrisko má veľký rozmer, nemôže byť rozložené v plnej veľkosti hocikde. Plocha pod ním musí byť rovná. Ďalšia stránka veci je bezpečnosť – našim cieľom je zabrániť tomu, aby sa prvky stali predmetom krádeže alebo aby ich zničili vandali. Je preto potrebné mať ihrisko v uzavretom priestore,“ uviedol magistrát.

Okrem prenosnosti je podľa samosprávy výhodou ihriska to, že sa existuje viacero možností jeho nainštalovania. „Dá sa variabilne zmontovať, čiže ihrisko môže mať aj menšiu podobu, podľa priestorových možností,“ vysvetlila Eliška Vargová z referátu pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy MsÚ Šaľa.

Zatiaľ ihrisko využívajú žiaci základných škôl podľa vopred dohodnutého harmonogramu, k dispozícii je aj pre deti z materských škôl. Snahou mesta je, aby bolo takisto prístupné verejnosti.

Financie na zakúpenie ihriska Šaľa získala zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, z Fondu malých projektov cezhraničnej spolupráce európskeho zoskupenia Rába-Dunaj-Váh v spolupráci s mestom Oroszlány, ktorý je známy aj pod medzinárodným názvom Safe cycling.

„Celkový rozpočet projektu je 50-tisíc, polovica je pre mesto Šaľa a polovica pre partnerské mesto. Spolufinancovanie zo strany mesta je vo výške 15 percent,“ upresnila Vargová.

Pôvodne mali by cieľom cezhraničného projektu tiež vzájomné výlety detí v partnerskom meste. „Žiaľ, pandémia nám to skomplikovala, školské výlety sú zakázané, takže všetko realizujeme online. Deti prichystajú online prezentáciu a cez aplikáciu to budú prezentovať deťom v Oroszlányi,“ dodala Vargová.