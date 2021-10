Na MS pôjdu aj Nitrianky

Jesennú sezónu majú práve aj športovci zo Slovenskej asociácie fitnes, kulturistiky a silového trojboja.

20. okt 2021 o 22:32 Martin Kilian

Fitnesky a kulturisti z asociácie SAFKST súťažili v sobotu na Veľkej cene Dubnice. V Dome kultúry sa bojovalo aj o nominačné miestenky na majstrovstvá sveta federácie IFBB, ktoré budú tradične v španielskom letovisku Santa Susanna (3.-8. 11.).

Článok pokračuje pod video reklamou

Zaujímavosťou je, že na scéna sa vrátila Olívia Čambalová - po druhom dieťati a trojročnej pauze, pričom trénuje len pár týždňov.

Skúsená pretekárka Elena Masaryková sa rozhodla pre zmenu súťažnej kategórie - z body fitness na wellness fitness.

Prvenstvo v Dubnici si vybojovali Laura Hačková a Natália Trgová, obidve reprezentujú IvetFit Nitra.

Nomináciu na MS majú vo vrecku o.i. L. Hačková, O. Čambalová, V. Kučerová, E. Masaryková a P. Melušová.

Z výsledkov vyberáme:

ženy bikini fitness do 162 cm: 4. Daniela Tóthová

ženy bikini fitness nad 162 cm: 1. Natália Trgová (IvetFit Nitra), 4. Olívia Čambalová (IvetFit)

ženy bikini fitness open: 1. Laura Hačková (IvetFit)

ženy wellness fitness open: 3. Elena Masaryková, 5. Veronika Kučerová (obe IvetFit).

ženy fitness do 163 cm: 3. Paulína Bajerlová (GymGol klub Nitra), 4. Paulína Melušová (IvetFit), 6. Nicol Ležáková (GymGol klub Nitra)

juniorky bikini fitness open: 5. Daniela Tóthová (IvetFit)

juniorky fitness do 163 cm: 3. Paulína Bajerlová, 4. Paulína Melušová, 6. Nicol Ležáková

muži MF open: 4. Miroslav Medo (IvetFit).