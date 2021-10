Žije v zahraničí, no nové CD nahrával na Slovensku. Ivan Dimitrov nedá na našich muzikantov dopustiť

Nový album známeho skladateľa ulahodí hlavne náročnejším poslucháčom a milovníkom jazzu.

21. okt 2021 o 11:30 Dominika Cunevová

NITRA. Skladateľ, producent a multiinštrumentalista Ivan Dimitrov nie je na hudobnej scéne neznámy. I keď už približne dvadsať rokov žije vo Francúzsku, pravidelne spolupracuje s poprednými slovenskými hudobníkmi.

Výnimočné schopnosti rodáka z Nitry s bulharsko-gréckymi koreňmi si už overili napríklad Mária Čírová, Robo Opatovský, ale aj kapely Desmod či Gladiator.

Jeho najväčšou vášňou je ale jazz a v tomto duchu sa nesie aj jeho najnovší album s názvom And - So It Is, ktorý vyšiel pod záštitou vydavateľstva Hevhetia.

Jeho autorské kompozície doplnili aj jeho dlhoroční priatelia a významné osobnosti našej hudobnej brandže ako Eugen Vizváry, Juraj Griglák, Emil Frátrik a Robert Vizvári.

Nezvyčajný zvyk

Album tvorí osem skladieb a každá je svojím spôsobom iná. Nosnou je hneď prvá pieseň And So It Is, po ktorej je album pomenovaný. Baladickejší a melancholický nádych má zase pieseň Love in the rain.

Sedem inštrumentálnych jazzových skladieb „cinknutých“ prvkami rocku či balkánskeho folklóru dopĺňa aj jedna funková, v ktorej si spolu s Ivanom zaspievala speváčka Zuzana Šťastná.

„Zvyčajne, keď robí nejaký jazzman album, tak sú všetky skladby jazzové. Ale keďže som odchovaný na funkovej hudbe, tak je vždy mojím zámerom vložiť tam aj jednu pesničku tohto žánru, takpovediac komerčnejšiu, ktorá je vhodná aj pre rádiá,“ odôvodnil Ivan.

Rádiovky sú jednoduché