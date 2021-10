Adamčík nemá obavy z Branču, Čekey upozorňuje na strelcov Bábu

Piatoligová fiesta je tu už v nedeľu o 14.00 h, pozývajú aj tréneri rivalov.

21. okt 2021 o 15:33 Peter Popelka

Ešte pred troma rokmi Branč nastupoval v poslednej triede proti klubom ako Čifáre či Paňa. Dnes suverénne vedie tabuľku piatej ligy, kde sa naň zdola dívajú Čeľadice, Solčany i Alekšince. Posledný menovaný tím dokonca zdolal o triedu na jeho vlastnej pôde! Stane sa zbor Zoltána Čekeya jesenným majstrom?

Alebo ho v čele už tento víkend nahradí Bábcelona, ktorá doma zatiaľ neprehrala jediný zápas? Partička trénera Adamčíka sa opiera o najlepšiu obranu i útok v súťaži a rozhodne sa nechystá poľaviť z tempa sily, ktorú demonštrovala naposledy v Zbehoch (4:0).

Pred šlágrom o 1. miesto V. ligy Stred sme sa porozprávali s trénermi Máriom Adamčíkom (Báb) a Zoltánom Čekeyom (Branč).

Adamčík: Hrať futbal, ktorému každý zatlieska

Báb stráca prvé miesto bod, takto úspešný naposledy bol v prvej piatoligovej sezóne. Čomu tím vďačí za aktuálnu formu?

Chalani sa poctivo zúčastňujú tréningov a výsledok ich práce sa dostavil. Väčšina partie spolu hráva pokope už dlhšie, neviem, či im pomohla aj zmena trénera, každopádne teraz sa nám darí a to nielen smerom dopredu, ale aj v obrane.

V tejto sezóne Branč vonku prehral iba jeden zápas, sebavedomie jeho hráčom nechýba. Ako možno zastaviť jeho fazónu?

Keďže som v tejto oblasti nový, Branč som zatiaľ hrať nevidel. Do zápasu však určite nejdeme s obavami. Budeme sa sústrediť na svoju hru a uvidíme, čo z toho vzíde. Zápas druhého tímu s prvým sľubuje mnoho gólov, pozor si musíme dávať najmä v defenzíve.

Na druhej strane, dokáže niekto v súťaži ubrániť duo Porubský – Trnka, ktoré má aktuálne na svedomí 25 gólov?

Lukáš s Maťom vpredu hrajú naozaj dobre, za čo som rád. Mohli ich pritom streliť ešte viac, keby premenili šance, koncovka nám však v tejto sezóne trochu robila problém. Samozrejme, teší ma aj ich aktuálna bilancia.

Poznáte nejakých hráčov súpera, prípadne ich slabé stránky? Sledujete ich výsledky?

V súťaži som nový a žiaden z jej tímov nepoznám. Klamal by som však, ak by som tvrdil, že výsledky lídra nesledujem. Určite to robia tréneri všetkých tímov z hornej polovice tabuľky. Ich hru som zatiaľ nevidel, mám o nej nejaké informácie, taktiku však zatiaľ prezrádzať nebudem.

Aké sú ciele vášho tímu v tejto sezóne?

Naším hlavným cieľom je hrať futbal, ktorému každý divák rád zatlieska. Báb je v piatej lige spokojný – súťaž má dobrú úroveň, mnohé zápasy sú derby proti susedným obciam, darí sa nám. V tejto chvíli by bolo zbytočné rozprávať o nejakých vyšších métach.

Čekey: O postupe sa zatiaľ nehovorí

Báb doma v aktuálnej sezóne neprehral jediný zápas. Dokáže jeho sériu prerušiť práve Branč?

Náš súper je doma veľmi silný, hráči sú však pripravení a verím, že to potvrdia aj v zápase.

Bábu sa výsledkovo darí nielen v tomto ročníku, k elitným klubom okresu patrí dlhodobo. Ako tím vníma blížiaci sa duel s atraktívnym súperom?

Báb má veľmi kvalitné mužstvo, ktoré má spolu už niečo odohrané. Ich výsledky sledujem, hráči sa tešia a dúfame, že atraktívny zápas pritiahne čo najviac divákov.

V trojici najlepších strelcov piatej ligy nájdete hneď dvoch z Bábu. Máte na nich prichystanú špeciálnu taktiku?

To nie, vieme však o tom, že náš súper má dobrých strelcov, ktorých v zápase musíme eliminovať.

Čo by na Bábcelonu v nedeľu mohlo platiť?

Chceme hrať organizovane, obozretní musíme byť najmä vzadu. Bábania dali v tomto ročníku najviac gólov.

Čo chcete s Brančom v tejto sezóne dosiahnuť?

O postupe sa zatiaľ nehovorí, nie je však tajomstvom, že by sme sa chceli pohybovať na horných priečkach.