Anketa piatoligistov: Ukope to Báb či jasne pre Branč?

Top zápas doterajšej jesene sa blíži, tipy sa zhodujú i rozchádzajú.

22. okt 2021 o 14:39 Martin Kilian ml.

Budú sa v nedeľu tešiť futbalisti Bábu (vľavo) či Branču? (Zdroj: archív MY Nitrianskych novín; OFK Branč)

Porubský alebo Béger? Lacina alebo Hanakovič? Trnka alebo Čertík?

V Bábe bude v nedeľu od 14.00 h horieť tráva, domáci sa predsa nezľaknú ani Realu Madrid. V bitke o prvé miesto príde nadupaný Branč s najzvučnejším tímom v súťaži.

Do predzápasovej ankety sme oslovili piatich piatoligových trénerov, hráčov a funkcionárov.

Anketa:

Jakub Kečkéš, opora Veľkého Zálužia: „Báb doma vyhrá 3:1. Pri všetkej úcte k Branču, ktorý má svoju kvalitu, domáci uspejú srdiečkom a chcením. Na svojom ihrisku sú silní, vedia sa vyhecovať na atraktívnych súperov. Branč nečaká nič ľahké. Obaja majú málo remíz, môže byť teda aj remíza, ale ja to vidím na Báb. Rozdiel môže spraviť Porubský – dá dva góly, jeden strelí Trnka a za hostí sa presadí Béger, ktorý má formu.“

Ján Štajer, tréner Alekšiniec: „Víťaza sa mi tipuje strašne ťažko, bude to otvorené, takže poviem remízu 2:2. Momentálne sú to dva najlepšie tímy v súťaži. Branč je prvý, ale prehral s Čeľadicami aj v Rišňovciach, v piatej lige teda nie je favorit, čo všetko bije. V Bábe sme remizovali, takže má výkyvy, ale teraz je na víťaznej vlne. Nemá až takú neprekonateľnú obranu. Môže padnúť veľa gólov.“

Tibor Lencsés, manažér Hornej Kráľovej: „Horná Kráľová verí, že Branč bude zbíjať v Bábe. Má kvalitnejší a skúsenejší káder. Vyhrá jasne, priebeh zápasu bude jednoznačný. Tipujem 3:0 pre hostí. Rozdielový bude Béger, spraví si ďalšie gólové zárezy do pažby. Branč je favorit súťaže, z kvality kádra a ambícií majiteľa mi to vychádza tak, že ju aj vyhrá a konečne niekto postúpi z V. ligy Stred.“

Martin Hamada, predseda v Čeľadiciach: „Výsledok bude závisieť aj od zloženia zostáv súperov. Tipujem remízu 1:1, góly dajú Porubský a Edo Gajdoš. Báb má silné protiútoky do otvorenej obrany, preto očakávam, že Branč sa stiahne. Dôležité bude, ako zachytá dobrý brankár hostí Hanakovič.“

Daniel Bojda, hrajúci tréner Zbehov: „Doma sme prehrali s Bábom i Brančom, ale od oboch som čakal viac, viem, že dokážu ešte viac. V nedeľu tipujem 1X, ak výhru domácich, tak 3:1. Vedia si to dať do nohy, hrajú kombinačne, vpredu je rýchly Trnka. Videl som, ako bojovne, takticky a technicky hrali proti Nitre. Bábania sa rovnako nahecujú aj na Branč, budú jazdiť po zadku. Preto si myslím, že to doma asi ukopú.“