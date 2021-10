Alekšince a Rišňovce sľubujú góly. Derby po 14 rokoch s emóciami a 500 divákmi?

Lukáčovce navyšujú kapacitu – prvýkrát v histórii pohostia piatu ligu.

22. okt 2021 o 14:45 Martin Kilian ml.

To bude futbal! Dedinky delí sotva päť minút autom, ale v sobotu o 14.00 h sa v súťažnom zápase stretnú prvýkrát od sezóny 2006/07. „Domácim“ na neutrálnej pôde v Lukáčovciach budú Alekšince (revitalizujú ihrisko), v bitke piateho so siedmym privítajú rivala z Rišňoviec. Slávnostný výkop bude mať bývalý reprezentačný tréner Michal Hipp.

„V Lukáčovciach sa prvýkrát v histórii bude hrať piata liga! Sme za to radi, naše vzťahy s oboma klubmi sú fantastické,“ vyhŕklo v telefóne z Romana Šajtera, podpredsedu miestneho ŠK Magnus, ktorý pulzuje aj vďaka aktívnym funkcionárom okolo Juraja Hanáka. „Očakávame päťsto divákov, prišiel s tým Miloš Gajdoš, predseda nášho klubu, ktorý podniká v Rišňovciach. Vďaka spolupráci s obecným úradom a OZ Vrbina navyšujeme kapacitu štadióna o dvesto miest. Fanúšikovia sa môžu tešiť na čapované pivo, kebab od hlavného sponzora Džemila Šefkiiho a hotdogy,“ pozýva Šajter na šláger V. ligy Stred.

Ihrisko v Lukáčovciach už pripravujú Marek Hurta, Jozef Brath a Jaroslav Glenda, medzitým sme nazreli do táborov Alekšiniec a Rišňoviec.

Ihrisko v Lukáčovciach sa chystá na zápas rivalov. (zdroj: rš)

Štajer: Nerád bránim

Neklamme si: hoci susedské dedinky sú previazané kamarátskymi vzťahmi, na ihrisku sa bratríčkovať určite nebudú.

„Očakávam vybičované derby plné emócií. Ani jeden zo súperov nepozná lukáčovské ihrisko, bude to vyslovene o futbale a o tom, kto má lepšiu formu. Mužstvá sa poznajú, som zvedavý, ako to dopadne. Dúfam, že šťastnejšie pre nás,“ rozprával Ján Štajer, tréner Alekšiniec. „Niektorí Rišňovčania ako Kemlage či Palkovič hrali u nás, budú sa chcieť ukázať, väzby tam sú,“ pridal bývalý prvoligový futbalista.

Dynamax zatiaľ na sobotu zranenia neavizuje, vyzerá to na plnú zbroj. Uvidíme, či si technický krídelník Martin Hrebík nechal centre pre 14-gólového kanoniera Petra Daniša aj na 12. kolo.

„Príprava na Rišňovce nebude nijak výnimočná. Nechceme zísť z našej filozofie útočného futbalu. Nerád bránim, načo na niečo čakať? Ľudia na obranný futbal chodiť nebudú. Piata liga musí byť atraktívna,“ pridal Štajer.

Kemlage vie, čo platí na Alekšince

Rišňovce vyše 14 rokov súťažne nečelili Alekšinciam, ktoré sa rozutekali za vyššími métami.

„Kvôli týmto derby zápasom sme šli do piatej ligy. Očakávame obojstranne dobrý futbal i dobrú atmosféru. S Alekšincami sa hrá po strašne dlhej dobe, ale rivalita tam stále je. Poznám celé ich mužstvo, v minulosti som za ne hral. Teším sa na trénera Jana Štajera. Určite sa namotivujem viac než na iné duely,“ prízvukoval hrajúci kouč Patrik Kemlage.

Niekdajší krídelník Nitry a mládežnícky reprezentant Slovenska vie, kade vedie cesta za skalpom Dynamaxu. Víťazstvom by ho mohlo preskočiť vo vyrovnanej tabuľke.

„Rešpektujeme kvalitu Alekšiniec, dlhé roky majú super výsledky v piatej lige. Skúsenosti sú na ich strane, určite sú favoritom. Hrajú technický futbal. My do výkonu budeme musieť dať srdiečko a bojovnosť, znepríjemňovať im hru, nedať priestor, dostupovať. To by na súpera mohlo platiť,“ premýšľal jeden z ťahúňov mladého tímu.

Rišňovce asi prídu bez dvoch šikovných hráčov – Andreja Koreca trápi koleno a štart Tomáša Ondrejku je otázny. Výbornú partiu nedávno stmelili na gulášovom posedení. „Utužovačka nám už pomohla pred zápasom s Brančom, favorita sme porazili. Verím, že nás naštartovala aj teraz,“ pousmial sa Patrik Kemlage.

Alekšinské zápasy majú gólový priemer 4,5, tie rišňovské zase 3,9, ofenzívne divadlo je teda zajtra od 14.00 h zaručené.