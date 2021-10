Poľovníkov zranil posed, jedného odviezol vrtuľník

Do lesa smerovali hasiči aj záchranári.

23. okt 2021 o 16:58 Miriam Hojčušová

NITRA. Nešťastie sa stalo v sobotu v katastri Trnovca nad Váhom. Dvoch poľovníkov zranil posed.

Podľa našich informácií konštrukciu postavili a chceli ju zdvihnúť hore.

Do lesa boli privolaní hasiči aj záchranári. Jedného muža naložili do sanitky, druhého do vrtuľníka.

„S povrchovým poranením hlavy a hrudníka bol v stabilizovanom stave prevezený do nemocnice v Nových Zámkoch,“ povedala Zuzana Hopjaková, hovorkyňa leteckých záchranárov.

Na mieste vraj boli aj policajti, prípad však nevyšetrujú.