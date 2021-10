Krivošík nechápal niektoré verdikty rozhodcov

Náš tlak v závere bol enormný, vravel útočník Nitry po prehre 2:3 v Trenčíne.

25. okt 2021 o 15:31 Martin Kilian ml.

Corgoni až v 11. zápase sezóny strelili menej ako tri góly. Najlepšia ofenzíva však miestami aj tak poriadne pokrútila Trenčanov vo vlastnom pásme.

Po prehre 2:3, ktorou Nitra spadla z prvého miesta na druhé, sme sa rozprávali s FILIPOM KRIVOŠÍKOM, ktorý včera z brilantnej nahrávky Hrnku strelil svoj piaty gól v ročníku.

Kde vidíte príčiny prehry Nitry v Trenčíne?

V prvom rade si myslím, že to bol atraktívny a veľmi útočný hokej z oboch strán. Chyby sa stali, aj individuálne. Boli sme často vylučovaní a nepremenili presilovku 5 na 3. Škoda záveru, náš tlak asi prišiel neskoro, neviem.

Akonáhle ste v 42. min. skórovali na 2:2, verili ste, že v tíme je sila otočiť zápas?

Jasné, že som veril. Som tímový hráč. V závere chýbalo trošku šťastie, mali sme veľa šancí, náš tlak bol enormný.

V 59. min. sa Švarný búril za faul na Šveca a vylúčenie. Ako ste to vnímali?

Nevidel som tú situáciu. Bol to dosť emočný zápas. Nezazlievam Ivanovi, čo sa stalo. Vyplýva to z hry, výkonov rozhodcov alebo nás. Neviem presne, čo sa tam udialo. Bolo tam veľa takýchto hraničných odpískaní od rozhodcov, ktoré som ja osobne nepochopil, ale k tomu sa vyjadrovať nebudem, nie som na to kompetentný.

Trafili ste hornú žŕdku. Ako si pamätáte tú situáciu?

Teraz už ani neviem, že som trafil nejakú hornú žŕdku. Dnes som mal v zápase naozaj veľké emócie, bol som dosť pobúrený. Na druhej strane mi to vyhovovalo, bol som v tempe. Takže napriek nejakým nepríjemným situáciám som si zápas užil.

Čo treba v piatok proti Košiciam robiť lepšie?

Je to klišé, ale v prvom rade si treba oddýchnuť, máme za sebou ťažký týždeň. S chladnou hlavou si pozrieme video, tréner nám dá spätnú väzbu. Povieme si, čo bolo zlé, naopak, chceme podržať tie dobré veci. Celý týždeň sa budeme sústrediť na Košice, sú hrateľné takisto ako každý iný. Uvidíme, čo vymyslí tréner.