Svetlo na konci tunela? Fanklub!

Benkovského myšlienky

O 92. MINÚTE (0:1): „Štandardná situácia, máte ju zahrať do určených priestorov, kopnete ju zle, myslím, že to bolo na prvú tyč. Automaticky odrazená lopta. Myslím si, že ďalší traja hráči stáli v priestoroch, v ktorých mali. Prišla kolmá lopta, nezachytenie hráčov, prehratý súboj, navalilo sa to tam, už sme nedokázali tomu zabrániť.“

O YILMAZOVI: „Ťažko sa takto vyjadrovať verejne k jednotlivcom. Každopádne každý z nich bojuje za klub a individuálne za seba. To isté som hovoril Kubovi, že si musí uvedomiť, že po dvojročnej pauze, kedy sa pohyboval v Turecku a Poľsku, dostal znovu šancu na reštart. Ak ju nevyužije, tak on má problém so svojou budúcnosťou. Štatistika je jasná a pravdepodobne nie je náhodná. Momentálne sa však nemôžeme baviť o adekvátnom variante na rolu útočníka. Túto rolu nemáme tak zalternovanú, ako by sme chceli. Máme tu mladého 17-ročného útočníka Šveca, ktorý na sebe pracuje – u neho to chce čas, dlhodobejší tréningový proces, adaptáciu na ligu a mužský futbal.“

O KRÍZE: „Frustrácia a emócie pracujú v celom tíme i klube. Určite sa nedá povedať, že sú to príjemné chvíle. Sme veľmi sklamaní. Nedá sa povedať, že by hráči na niečo kašľali alebo k veciam zle pristupovali. Kabína funguje veľmi dobre, ako tím. Frustrácia medzi hráčmi je však obrovská, niekedy sa prenesie na ihrisko, potom určité veci nedokážeme dotiahnuť tak, ako by sme chceli, a potom to vyzerá tak, ako vyzerá.“

O FANKLUBE: „Klobúk dole pred nimi. Fanúšikovia majú charakter – hoci body nepribúdajú, každým zápasom je ich tam viac. Je ich čoraz viac počuť, sú stále viac synchronizovaní, organizovaní a serióznejší. V každom zápase ich vnímam a cítim. Pre mňa ako trénera je kľúčové, že povzbudzujú aj v ťažkých situáciách. Nie v každom klube je to takto, ale oni sú tam. Podporujú nás. Veľký klobúk dole. Aj veľké ďakujem za realizačný tím a určite aj hráčov, ktorí si to veľmi vážia.“