„Bábcelona“ mala futbalový orgazmus, dráma aj tribúne

Duo Trnka – Porubský v šlágri pred 600 divákmi vyfúklo nadupanému Branču trón V. ligy Stred

26. okt 2021 o 6:00 Martin Kilian ml.

Rozšírené spravodajstvo o šlágri Báb - Branč podporili partneri MY Nitrianskych novín: TOS Management, Obec Branč, Sýpka u Ludvíka, Obec Báb, ŠK Báb.

Pekné počasie, výborný dedinský futbal! Autá stáli aj na roli, už 20 minút pred výkopom ste museli kľučkovať, aby ste zaparkovali. Bábania sa obracali aj pri „turnikete“, okolo ihriska a na tribúne by ste narátali vyše polstovku divákov. A futbal? Najlepšie duo široko-ďaleko – zohratí Lukáš Trnka a Matej Porubský – odpálili Brančanov a ukradli im priebežné prvé miesto V. ligy Stred.

Aplauz Račekovi

Prvý potlesk patril domácej britve, Miroslav Raček si od ObFZ Nitra prevzal ocenenie Osobnosť mesiaca august. „Za mimoriadny výkon proti FC Nitra,“ vysvetlil hlásateľ Ivan Vajzer a zväzový predseda Štefan Korman i miestna starostka Katarína Mego Töröková na ihrisku zagratulovali srdciarovi. Dobrý rozhodca Jozef Opatovský zapískal a Raček zase robil to, v čom je vychýrený – bez rešpektu likvidoval akcie súpera ako zo starej školy.

Exligisti v akcii

Ešte jedna odbočka – pohľad na zostavy bol zaujímavý. Z predošlého vzájomného zápasu (marec 2016) za Branč nastúpil iba hrajúci predseda Lörincz a za Báb rovno pätica A. Švihorík, Raček, Bosák, Hrdlica, Porubský.

Mimochodom, hostia včera postavili až šesticu so skúsenosťami z prvej či druhej ligy (Had, E. Gajdoš, Litwiak, Stacho, Čertík, Čery). U domácich by ste našli kvarteto s minulosťou v akadémiách Spartaka Trnava (Drobena, T. Tóth) i Nitry (A. Švihorík, Ľ. Takáč) a Török bol ešte prednedávnom v príprave ligového FC ViOn.

Bolo sa na čo pozerať

Futbal bol chválený zo všetkých strán. Svižný prvý polčas skončil na šance 4:1 a na góly 1:0 pre Báb. Na pekný zákrok Lacinu voči hosťovi Bégerovi kontroval Hanakovič reflexmi pri strelách Trnku a Račeka. Porubský mu však po polhodine sebaisto kopol penaltu po ruke Plešivku a Branč prehrával.

Po obrátke všetky snahy lídra rozprášil rýchly Drobenov pas Trnkovi v 46. minúte (2:0). Obrana sa za exreprezentantom Hadom v momentoch roztvárala ako more pred Mojžišom, a tak Trnka ťukol do behu Porubskému (3:0). Čeryho vinkel (3:1) bol výstavný, ale neskorý, lebo fiestu ŠK dokonal osamotený Takáč (4:1).

„Futbalový orgazmus!“ vyriekol domáci tajomník Ivan Vajzer, keď sa odpískalo a Báb na čele V. ligy Stred preskočil práve Branč, ale piate Čeľadice majú iba o štyri body menej. Nebývalá vyrovnanosť!

Čekey: Hrali sme len po šestnástku

Víťazi si zakričali na ďakovačke s fanúšikmi, porazená asi najkvalitnejšia súpiska v súťaži si smutne povzdychla. Nováčik prehral tretí zápas v sezóne.

„Dobrý a bojovný zápas,“ uznal tréner Branču Zoltán Čekey a spustil tradične triezve hodnotenie.

„Zápas poznačila fatálna chyba našej obrany pred gólom na 0:1. Bola to jasná ruka a čistá penalta. Domáci gólom chytili krídla a boli lepší, bojovnejší. Do zatvorenej obrany sa nám hralo ťažko. Po obrátke sme chceli nastúpiť ofenzívne, ale dostali sme zbytočný gól, keď útočník strieľal medzi našimi piatimi hráčmi. Báb má skúsené mužstvo, vedel sa dobre presúvať. Hrali sme prakticky len po šestnástku,“ pridal bývalý futbalista FC Nitra.

Čekey si pri pohľade na natlačenú tabuľku si netrhal vlasy z prehry 1:4: „Súťaž je dlhá, môže ju vyhrať päť-šesť mužstiev.“

Čery: Chýbalo nám srdiečko

Gól zápasu, kola a možno aj jesene trafil Denis Čery. Z asi 23 metrov chirurgicky namieril do pravého horného rohu Lacinovej brány. Lenže až v 77. minúte za stavu 3:0 pre Báb.

„V kariére som dal asi iba jeden krajší gól – za Liptovský Mikuláš v pohári Nitre. Dobre mi to sadlo. Tréner Čekey mi prízvukuje strieľať, tak som to vyskúšal a padlo to tam,“ premýšľal chlapík s 15 štartmi v prvej lige a 112 zápasmi v druhej lige. V 27 rokoch hrá piatu ligu a sám tvrdí, že jej úroveň ho milo prekvapila.

Líder Branču mal jasno v príčinách prehry o triedu. „Domáci išli viac za víťazstvom, takže z tohto pohľadu spravodlivý výsledok. Z hernej stránky to ale spravodlivý výsledok nebol. Chýbalo nám srdiečko, chuť pobiť sa o prvé miesto. Ale ideme ďalej, do konca je ešte veľa kôl. Báb na jar príde k nám, rozhodne sa na zelenom ihrisku,“ hovoril Denis Čery.

Báb chváli trénera

Bábania zažili ďalší z večerov, kedy si asi povedali, že sa pred 11 rokmi skutočne oplatilo zdvihnúť klub z biedneho predposledného miesta v poslednej lige. Architektom veľkého víťazstva bol tréner Mário Adamčík. Nič prevratné vlastne nemusel vymyslieť, iba veriť silnému tímu a kolektívnemu duchu.

„Obojstranne veľmi dobrý zápas. Rozhodla naša bojovnosť a srdce,“ hovoril Adamčík, ktorý za Ružomberok strelil najrýchlejší gól v histórii Fortuna ligy a neskôr ju hral aj za Trnavu.

V Bábe naňho spievajú ódy. „Tréner Adamčík? Na jednotku. Vynikajúco zapadol do partie. Berie to zodpovedne, ale prízvukuje, že futbal je zábava. Na chalanov nevyvíja tlak, ani my na neho. Je to super. Bolo by pekné vyhrať piatu ligu, žiadne vyššie ciele nemáme. Je to však ešte veľmi ďaleko,“ premostil funkcionár Marián Hojer k snovému pohľadu na tabuľku.

Duo bombardérov rozhodlo

Dvojgólový Matej Porubský si po výhre 4:1 tľapol s extrénerom domácich Róbertom Ježom st. medzi fanúšikmi Bábu a MY Nitrianskym novinám povedal: „Zaslúžené víťazstvo. Bol to asi náš najťažší súper v sezóne. Bolo to o jednom góle, 4:1 je klamlivé, tri naše góly išli do otvorenej obrany. Keby my inkasujeme prví, možno by to skončilo opačne. Pred 600 divákmi sa hrá výborne. Prvé miesto je odmenou za našu tréningovú účasť a dobrú partiu.“

Branču zlomilo väzy domáce skazonosné duo. Lukáš Trnka dal už skvelých 11 gólov, Matej Porubský ešte lepších 17 zásahov! Toľko isto gólov (28) dal po 11 kolách práve Branč a 10 z 15 tímov V. ligy Stred ich strelilo ešte menej...

„Asi sme si sadli. Okamžite sa na ihrisku hľadáme. Lukáš je rýchlejší, skôr hroťák, ja skôr desiatka – dopĺňame sa,“ vysvetlil Porubský, s náskokom najlepší kanonier súťaže.

„Celé mužstvo šliape, robí na Trnku a Porubského. Premieňajú šance. Momentálne je to asi najlepšie útočné duo v súťaži. Výsledky sú však robotou celého tímu. Musíme si zaklopať, že sa nám vyhýbajú zranenia a kartové tresty,“ hovoril tréner Mário Adamčík.

Jeden z dlhoročných náčelníkov Bábu – Marián Hojer – súhlasil. „Porubský je ako náš, hrá tu už dlhé roky. Trnku lanáril práve Branč, ale je u nás. Hrajú spolu aj miniligu. Taká dvojička tu dlho nebola. Porovnateľné duo sme mali v 80-tych rokoch – Fero Viskup a Bohuš Slamka. Tiež dávali veľa gólov. Roky boli vynikajúci. Vtedy sme hrali tretiu triedu,“ spomenul si Hojer a vyzdvihol domácu šestnástku: „Neskutočne k nám zapasoval Martin Drobena z Trnavy, najlepší hráč dnešného zápasu – hral vynikajúco, neprehral súboj, mal finálne prihrávky, všetko.“

Nuž, ďalší z vydarených futbalových popoludní, kedy to hráči na ihrisku odpálili, diváci zatlieskali, ľudia ostali ľuďmi a rozprávalo sa výsostne o futbale. Vážme si to!

Tuhla krv v žilách Futbal zrazu zostal absolútne nepodstatný. „Poprosíme zdravotníka!“ zahlásil do mikrofónu Ivan Vajzer. Z lavičky Branču cez celé ihrisko prišprintovala Tímea Pospišová a prvou pomocou ratovala fanúšika hostí, ktorý v 40. minúte skolaboval priamo na tribúne. Spolu s pohotovými ľuďmi z Bábu sa oňho starala až do príchodu záchrannej služby. Vtedy už komunikoval a bol pri vedomí. Ale v prvých chvíľach nikomu nebolo všetko jedno... „Dúfam, že bude zdravý a čím skôr nás príde povzbudiť,“ želal si Denis Čery, opora Branču, a skoré uzdravenie fanúšikovi zaželali aj Bábania. „Tímea Pospišová si zaslúži špeciálnu vďaku za pohotový zdravotnícky zásah. A domácim ďakujeme za férový výkon,“ povedal po zápase Ladislav Kazán, manažér Branču.