TOS Management si otvára trh v USA i Ázii: Sme iná agentúra než ostatné

Sme na dve čísla od svetových futbalistov, tvrdí Ladislav Kazán.

28. okt 2021 o 5:49 (PR)

Článok vznikol vďaka partnerskej spolupráci TOS Management a MY Nitrianskych novín v rámci rozšíreného spravodajstva o šlágri Báb - Branč.

Je manažérom obávaného piatoligistu z Branču, podniká vo svete financií, marketingu, textilu (maloobchod i veľkoobchod) a už dva roky sa spolu s exligovým brankárom Miroslavom Filipkom (chytal aj v zahraničí) venuje futbalovej agentúre TOS Management. Ladislav Kazán nás vzal do jej pozadia.

„Chceme to robiť inak než ostatní,“ viackrát v debate zopakoval rozhľadený tridsiatnik, ktorý s rodinkou býva v bratislavskej Petržalke.

Tri veľké písmenká združujú do pätnásť futbalistov. O kariérne poradenstvo a servis majú postarané.

„Radšej menej hráčov – a venovať sa im intenzívnejšie – ako viac a neposkytovať každému stopercentný servis. Našim najznámejším klientom je Marek Pittner, bývalý mládežnícky reprezentant. Celkovo zastupujeme iba hráčov od 18 do približne 23 rokov. Slovenský trh má svoje limity, orientujeme sa skôr na Česko, Maďarsko a Poľsko. Futbalistom od 28 rokov vieme ponúknuť možnosti v ázijských krajinách. Nedávno sme začali spoluprácu s Ryanom Lindsaym, takže kontakty už máme aj v kanadských a amerických súťažiach, čo je pre hráčov tiež lákavé. Lindsay je navyše priateľom Alphonsa Daviesa z Bayernu, a tak sme v podstate na dve čísla od svetových futbalistov,“ prezradil Ladislav Kazán, ktorému sa nedávno práve cez TOS Management podarilo vybaviť stáž v AC Miláno a AS Rím pre známeho mentálneho trénera Michala Kopčana.

Agentúra si kráča svojou vlastnou cestou. „V prvých piatich-desiatich rokoch je to skôr o investícii, výsledky očakávame neskôr. Musíš začať zdola, veci majú svoju postupnosť, nevieš ich urýchliť. Viac ako o okamžitý zárobok nám ide o renomé a skutočnú pomoc mladým slovenským futbalistom. Dištancujeme sa od nečestných praktík iných zastupiteľských agentúr ako strhávania z platu a iných podvodov. Vzormi v pracovitosti sú nám syn Fabia Capella či športový riaditeľ AC Miláno Paolo Maldini, ale aj Fabio Cannavaro, ktorý dlhodobo ako tréner pôsobil v Ázii a má tam aj vlastnú akadémiu. Hráčov si do portfólia vyberáme aj podľa charakterových vlastností a iba takých, ktorí ovládajú aspoň dva-tri svetové jazyky. Snažíme sa im poskytnúť čo najlepší komfort, takže ak ide o skúšku v zahraničí, bez problémov s nimi vycestujeme a postaráme sa o všetok servis,“ rozprával o metódach práce.

Návštevy na medzinárodných športových konferenciách nabili zástupcov TOS Management cennými poznatkami. Aj celosvetovou sieťou kontaktov. Stretnutia s odborníkmi podľa svojich slov rátajú na tisíce.

„Dlhodobo chodíme s otvorenými očami a rozmýšľame, ktoré dvere ako otvoriť. Sme strategickým partnerom športovej agentúry Ifthensports.com okolo Mary Kuschnir a Petra Vechiho, ktorá má sídla v Ríme a USA, je pre nás dôležitá, že nás považuje za rovnocenných partnerov. Ifthensports.com dokonca marketingovo zastupuje aj Neymara alebo Cannavara a je spojená s právnikmi San Lorenza, argentínskeho klubu, ktorého najväčším podporovateľom je pápež. Rozvinuli sme spoluprácu s právnickou kanceláriou z Madridu, ktorá predávala Aguera do Manchestru City. Stále hľadáme ďalších strategických partnerov,“ hovoril Ladislav Kazán, ktorého agentúra spolupracuje aj priamo s futbalovými klubmi.

„Zaskočilo nás, že nemenovaný slovenský klub nedávno odmietol podpísať bartrovú zmluvu s Microsoftom. Real Madrid či Fiorentina paradoxne takúto zmluvu majú, lebo vedia, že akonáhle príde Microsoft, nabalí sa naň ďalších päťdesiat firiem. Slovenské kluby dnes majú veľké možnosti, len o nich treba vedieť. Nitra mohla napríklad lepšie využiť marketingový potenciál Jaguaru. Zatiaľ sa ale nenašiel nikto, kto by v angličtine rokoval s Jaguarom a pripravil mu anglickú prezentáciu...“ povedal Ladislav Kazán a prešiel k cieľom TOS Management: „V horizonte piatich rokoch nás určite zaujíma možnosť mať vlastný profesionálny klub. Agentúre Karola Csontóa sa to osvedčilo s LASK Linz. Všetko by sme mali pod kontrolou, na nikoho by sme sa nemuseli spoliehať. Takisto by sme radi podchytili talenty z nitrianskej mládeže, Miro Filipko ich má zmapované.“