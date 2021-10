Z Branču sa už do Nitry neuteká. Diskutuje sa aj o futbalovej tribúne

Bude tribúna?

Július Kurča má k futbalu blízko, v kopačkách bol súčasťou konca zlatej éry miestneho klubu v 70-tych rokoch, dodnes si schuti zahrá so starými pánmi. Branč teraz robí fanúšikom radosť na špici piatej ligy, starosta futbalistom fandí doma i vonku.

„Teší ma, že sa chalanom darí. Prajem si, aby úspechy mali čo najdlhšie trvanie. Na futbale sa zvýšila návštevnosť. Želal by som si, aby po ihrisku behalo ešte viac Brančanov. Deti majú v klube výborné zázemie,“ povedal muž, ktorý tiež pridal ruku k dielu.

„Za mojej starostovskej éry sa dokončili priestory klubovej budovy – sanita, podlahy, kúrenie... Bola to vyše 50-tisícová obecná investícia. Diskutujeme aj o vybudovaní tribúny. Najnovšie riešime výmenu osvetlenia na ihrisku, do konca roka by sme to mohli vyriešiť. Takisto by sme radi zlepšili terén na tréningovom ihrisku,“ hovoril Július Kurča. „Obec podporuje futbal ročnou dotáciou 15-tisíc eur plus prepláca réžiu klubu. Kedysi to bolo o pár tisíc menej. Veľmi radi by sme klubu pomohli aj viac, ale príjmy Branču z podielových daní sú obmedzené, nemáme tu tak veľké firmy a podnikateľov ako trebárs v susednej Ivanke pri Nitre,“ dodal starosta Branču a spomenul tiež aktivitu miestneho zväzu zdravotne postihnutých či hasičov.