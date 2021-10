Báb zbúral tribúnu a začal 800-gólovú éru

Z predposledného miesta poslednej súťaže na špičku piatej ligy.

27. okt 2021 o 5:34 (PR)

Článok vznikol vďaka partnerskej spolupráci ŠK Báb a MY Nitrianskych novín v rámci rozšíreného spravodajstva o šlágri Báb - Branč.

Ak by neznalec vrátil čas, teleportoval by sa z roku 2021 do leta 2010 a pristál na ihrisku v najzápadnejšej dedinke okresu, asi by si pretieral oči. Z 81 tímov celej-celučičkej oblasti horšie stáli iba Podhorany a Choča, Báb bol predposledný v poslednej súťaži, šesť dedín z nej už dnes nemá futbal či ani ihrisko, on je na špičke piatej ligy!

„Povedali sme si – buď, alebo. Na futbal tu boli vyslovene zlé podmienky. V prvom momente sme sa pustili do úpravy nekvalitného terénu. Potom prišli kabíny, veď boli nevyhovujúce, hráči sa prezliekali v základnej škole. Následne sme zbúrali starú drevenú tribúnu a postavili novú, čo trvalo asi štyri roky. Všetko svojpomocne, klubu pri výstavbe areálu výrazne pomohli fanúšikovia. Pomohol nám obecný úrad, ktorý pri klube stojí aj dnes,“ zaspomínal si Ivan Vajzer, ktorý sa pred 11 rokmi chopil futbalu v Bábe spoločne s partiou okolo hlavných zanietencov Jaroslava Vašuru, Mariána Hojera a Petra Viskupa, v minulosti výrazne pomáhal aj Pavol Zachar.

„Bábcelona“ 223 gólmi expresne preletela z ôsmej ligy do šiestej. Prišli či vrátili sa opory Peter Hrdlica, Ľuboš Takáč (2011), Andrej Švihorík (2012), Miroslav Raček, Ondrej Bosák (2014) a majstrštykom bol príchod Mateja Porubského (2012) – tí všetci sú v kádri aj teraz.

Medzi elitu oblasti sa ŠK vrátil po epizódke zo sezóny 1984/85, vždy iba pendloval medzi siedmou a ôsmou ligou. Preto sú momentálne gólové nedele v piatej lige pred plným štadiónom jedinečnou kapitolou 76-ročnej histórie klubu i dôkazom, že správna partia vie napredovať aj v skromných podmienkach.

„K najväčším úspechom Bábu patrí postup do piatej ligy, tretie miesto v nej a päť medailových účastí v rade na Vianočnom MY Moget Cupe na čele s víťazstvom v roku 2015. Cesta z poslednej súťaže bola tŕnistá, priniesla aj sklamania, veď v druhej triede sme zažili i vysoké prehry, ale krásnych chvíľ bolo oveľa viac. Tešia nás veľké návštevy – pred deviatimi rokmi sme na hody s Alekšincami mali 650 divákov, v lete na pohár proti Nitre prišlo cez 800 ľudí,“ pridal tajomník Ivan Vajzer, ktorý do budúcnosti prízvukuje udržanie dnešných pozícií i prácu s mládežou.