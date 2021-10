Valí sa odtiaľ kačacina i husacina. Meno Sýpky u Ludvíka má jasnú históriu

Obľúbenú reštauráciu zdobia perfektné recenzie.

29. okt 2021 o 5:41 (PR)

V Sýpke u Ludvíka pri Bábe sa najete do sýtosti. (Zdroj: (sul))

Článok vznikol vďaka partnerskej spolupráci Sýpky u Ludvíka a MY Nitrianskych novín v rámci rozšíreného spravodajstva o šlágri Báb - Branč.

„Naše plány sa nemenia. Chceme našim zákazníkom ponúknuť čo najlepší zážitok z jedla, ktoré pripravujeme z poctivých čerstvých, pokiaľ je to možné, tak aj z lokálnych surovín s čo najlepším servisom. Snažíme sa každým dňom zlepšovať a hľadať spôsoby, ako veci robiť ešte lepšie,“ prezradil šéf reštaurácie i penziónu Pavol Hanák.

Čo-to prezradil aj o tvorbe jedálneho lístku: „Snažíme sa o to, aby naše jedlo korešpondovalo so sezónou. Momentálne sme do ponuky zaradili kačacie a husacie špeciality. Každý víkend pripravujeme víkendovú ponuku jedál z aktuálnych surovín.“

Gastrosféra trpela odstrčená v kúte, to najhoršie s koronou však už azda máme za sebou. Obľúbená Sýpka u Ludvíka na lesku nestratila – 237 recenzií na sociálnej sieti s priemerom 4,7 z 5 hviezdičiek hovorí jasne.

„S našimi zákazníkmi sme sa snažili byť v kontakte aj počas horšej covidovej situácie prostredníctvom sociálnych sietí. Akonáhle sa reštrikcie uvoľnili, informáciu sme pustili do sveta a aj vďaka tomu sa naši zákazníci začali vracať. Veľmi sa tomu tešíme,“ pridal Pavol Hanák.

Mimochodom, vedeli ste, prečo sa známy podnik volá tak, ako sa volá? „Otec Ludvík tento objekt kúpil ako starú rozpadnutú sýpku a jeho snom bolo vybudovať tu raz reštauráciu,“ prezradil Hanák.