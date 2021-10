Župan Milan Belica: Do regiónov ide málo peňazí, je to ako pre vola fialka

Prerozdelenie fondov kritizujú viaceré samosprávy či územné celky.

28. okt 2021 o 10:34 Dominika Cunevová

NITRA. „Táto vláda nie je výnimkou v tom, že najskôr sa sľubuje, že subsidiarita a sociálna a ekonomická kohézia by sa mala dohrávať na najnižších stupňoch. Keď ale príde na lámanie chleba, zistíte, že aj to málo, čo ide do regiónov cez regionálne programy, je ako pre vola fialka.“

Týmito slovami zhodnotil predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica situáciu ohľadom alokácie eurofondov do regiónov.

Kritika zo všetkých smerov

To, že na Slovensku sa fondy z EÚ idú prerozdeliť inak, ako je to odporúčané v európskych nariadeniach pre čerpanie eurofondov pre obdobie 2021 – 2027, kritizujú viaceré samosprávy či územné celky. Kritiku smerom k ministerstvu životného prostredia adresovali aj primátori a starostovia, ktorí sa 15. októbra stretli pred Úradom vlády.