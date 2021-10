Záujem o vakcíny sa v Šali zvýšil, kľúčová skupina očkovaných ľudí sa rozrastá

Očkovanie bude prebiehať túto sobotu, ďalšie termíny sú plánované na november.

29. okt 2021 o 15:30 Dominika Cunevová

ŠAĽA. Za uplynulý víkend prejavilo o očkovanie proti koronavírusu záujem približne tri stovky ľudí. Asi 50 z nich žiadalo tretiu dávku vakcíny.

„Podľa našich informácií mala mobilná očkovacia jednotka pripravených vyše 200 očkovacích dávok Pfizer/BioNTech. Už o 14. hodine sa vakcíny minuli a museli očkovanie ukončiť. Na prvú dávku prišlo 109 ľudí, na druhú 45 a zvyšok, na tretiu dávku 43,“ povedala hovorkyňa Šale Erika Kollerová.

„V súčasnosti patríme podľa Covid mapy medzi najlepšie okresy. Neznamená to, že sa situácia nemôže zhoršiť. Závisí to od disciplíny obyvateľov. Ale choroba sa šíri aj tam, kde sú tie opatrenia prísne. Ale verím v to, že neprejdeme do tých najhorších fáz už aj preto, lebo tu máme relatívne vysokú zaočkovanosť,“ komentoval primátor Jozef Belický.

Okres vďaka nízkym počtom nových prípadov koronavírusu zostáva na mape Covid automatu oranžový. Podľa webovej stránky korona.gov.sk v okrese pribudlo za sedem dní 54 prípadov nákazy. Zaočkovanosť ľudí nad 50 rokov je na úrovni 66,5%.

„Pri kategórii ľudí nad 50 rokov sa blížime k 70-tim percentám. To dáva nejaký predpoklad, že by sme nemuseli utrpieť nejaké veľmi ťažké straty z tohto, že sa nezopakuje situácia zo začiatku tohto roka a že cez tretiu vlnu pandémie by sme mohli prejsť. Zatiaľ nie sme nútení robiť opatrenia ani vo vzťahu ku školám či podnikateľským prevádzkam a chystáme podujatia, ktoré by mohli obyvateľov v tejto ťažkej a neistej dobe potešiť,“ dodal Belický.

Aj kvôli zvýšenému záujmu o vakcíny sa v Kultúrnom dome vo Veči bude očkovať aj v sobotu 30. októbra. A ďalšie temríny sú plánované na 20. a 27. novembra.

