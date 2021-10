Výdych po hektickom finiši. Šalianska séria pokračuje

Ako videli sobotňajší duel tréneri Štellár a Lérant?

30. okt 2021 o 20:56 Martin Kilian

Po 9 kolách tretej ligy boli futbalisti Dusla na 15. mieste tabuľky, ďaleko za klubovými ambíciami. Ktovie, mnohí by vtedy siahli po zmenách, ale v Šali vyhrala trpezlivosť a tá priniesla obrat. Od 26. septembra do konca októbra v 6 zápasoch zverenci Andreja Štellára získali 16 z 18 možných bodov a poskočili do hornej polovice tabuľky.

Dnešný triumf nad Marcelovou však nepatril do kategórie „spanilých jázd“. V závere sa domáci riadne strachovali. Po výsledku 2:1 sme dali slovo obom trénerom.

