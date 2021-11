Nový Rák na scéne. Budeš lepší ako ja, veští mu otec-kanonier

Zlaté Moravce v sobotu predstavili svojho siedmeho najmladšieho debutanta v najvyššej súťaži.

2. nov 2021 o 11:33 Martin Kilian ml.

Bola tma a on si stále kopal. Ihrisko na nitrianskom „Nábrežku“ mu patrilo. Býva iba cez cestu. O pár ulíc vedľa sa jeho otec stal najlepším strelcom prvoligových dejín FC Nitra.

Teraz idú časy iného Ráka – Sebastiána. V Žiline (1:4) si zahral prvých 17 minút v najvyššej súťaži. Za FC ViOn, kam sa v lete vrátil po jarnej skvelej kúre trénera Zajaca v doraste Nitry. Predtým kopal aj v Györi.

„Prežíval som výborné pocity, keď ma tréneri poslali rozcvičovať. Následne prišiel pokyn, že idem hrať. Bol to jeden z najšťastnejších momentov mojej doterajšej futbalovej kariéry. Stále som mladý. Zdravo sebavedomý. Mám množstvo cieľov. Jeden z nich som si dnes splnil. Najbližšie, keď dostanem znova príležitosť, urobím všetko pre to, aby som mužstvu pomohol gólom či asistenciou. Ďakujem trénerovi za postupnú dôveru,“ rozprával Sebastián Rák.

V 18 rokoch a 92 dňoch (nar. 31. 7. 2003) stal siedmym najmladším debutantom Zlatých Moraviec v I. lige.

„Už ako malý som sníval a túžil, že raz budem hrať najvyššiu slovenskú futbalovú súťaž. Neustále som sledoval zápasy a hráčov. Chcel som byť jedným z nich. Povedal som si, že raz to dokážem. Určite sa neuspokojím s debutom, postupom času by som sa chcel predstaviť v základnej zostave. Šanca v lige je pre mňa obrovskou motiváciou a hnacím motorom. Ďakujem mojej rodine, najmä ocinovi. Vo všetko mi pomáha a dáva mi neskutočné rady. Bol to výborný futbalista. Nemôžem zabudnúť na moju maminu, ktorá sa o mňa skvelo stará,“ vyznal sa topkanonier II. ligy U19, 16-gólový v 13 zápasoch.

„Je jasné, že musím pracovať ešte tvrdšie, aby som sa mohol ukázať v lepšom svetle. Čaká ma dlhá a tvrdá cesta,“ pridal Rák mladší.

Tréner Ľuboš Benkovský o talente povedal: „Sebo má predpoklady do budúcnosti, ktoré sa snaží rozvíjať. Na tréningoch nás pracovitosťou a sústredenosťou presvedčil, že skôr či neskôr musí dostať šancu. Jeho prednosťami sú technika, prvý dotyk, situácia jedného na jedného, zakončenie a herná inteligencia. Čaká ho však ešte dlhá cesta s množstvom tvrdej práce. Ide o postupnosť, trpezlivosť, podporu, dlhodobý tréningový proces a postupné zaraďovanie do zostavy.“

Radosť mal aj otec Róbert Rák, autor takmer stovky gólov v I. lige: „Správne som uhádol, kedy pôjde v lige na lavičku aj kedy debutuje (úsmev). Som presvedčený o tom, že bude lepším futbalistom než ja. V hlave to má výborne usporiadané. Stále mu hovorím, aby nespravil chyby, ktoré som urobil ja. Futbal je mu všetkým, kopal si už v štyroch rokoch a skôr sa naučil behať než chodiť. Sme naňho pyšní!“