Obnovujú Morový stĺp pod Nitrianskym hradom. Na Immaculatu lepia zlaté plátky

Mariánske súsošie dal postaviť biskup po morových epidémiách v Nitre.

3. nov 2021 o 9:00 Miriam Hojčušová

NITRA. Mariánske súsošie pod hradom, známe aj ako Morový stĺp, vynovujú. Reštaurátorov sme zastihli na najvyššom poschodí lešenia – počuli sme len hlasy, boli ukrytí za nepriehľadnou fóliou.

„Ten bunker hore majú ako ochranu pred vetrom, pretože sochu Panny Márie pozlacujú tenkým plátkovým zlatom,“ vysvetlil biskupský ekonóm Martin Štofko.

Minimálne hornú polovicu súsošia chcú obnoviť ešte v tomto roku, pred zimou lešenie zložia: „Ak by sa to nestihlo urobiť celé, na rok by sme postavili už len dve podlažia lešenia.“