Tri tituly majstra sveta do Nitry, ďalší do Šale

V Rumunsku sa cez víkend predstavili aj športovci z nášho regiónu na najvyššom svetovom fóre.

2. nov 2021 o 15:05 Martin Kilian

V Bukurešti sa uskutočnili majstrovstvá sveta vo fitnese a naturálnej kulturistike federácie INBA, pod ktorú patria športovci zo Slovenskej asociácie naturálnej kulturistiky (SANK). Na šampionáte sa celkovo predstavilo 224 súťažiacich, v početnej slovenskej výprave mali zastúpenie aj pretekári z nitrianskeho regiónu.

Naši zástupcovia ukázali špičkovú fazónu a tešili sa z niekoľkých prvenstiev. Prvenstvo z vlaňajška obhájil naturálny kulturista Erik Tóth zo Šale. Absolútny triumf mu tentoraz „vyfúkol“ Nitran Alex Lukáč, ktorý triumfoval medzi juniormi.

Svoj prvý titul na svete dosiahla Miriam Dorušincová, učiteľka z nitrianskeho gymnázia, a pridala aj absolútne prvenstvo medzi „bikini fitneskami“. V juniorskej kategórii vystúpila na najvyšší stupienok Sophia Lukáčiková. Na stupne víťazov sa dostali ešte Petra Mányiová a Koloman Tóth. Pre veterána z Nededu to boli podľa jeho slov posledné MS, súťažnú kariéru zavŕši o pár dní na súťaži Natural Olympia v USA.

Z výsledkov MS

* naturálna kulturistika muži nad 180 cm (15 pretekárov): 1. Erik Tóth (The Gym Šaľa)

* naturálna kulturistika juniori do 23 r. (10 pr.): 1. Alex Lukáč (WPcomp bodybuilding)

* naturálna kulturistika veteráni nad 60 r. (2 pr): 2. Koloman Tóth (ŠK Arena Relax Team)

* women's bikini divas nad 167 cm (9 pr.): 1. Miriam Dorušincová (Nitra)

* women's bikini divas junior do 23 r. (5 pr.): 1. Sophia Lukáčiková (Nitra), 5. Jana Bírová (Nitra)

* women's bikini divas do 167 cm: Bírová nepostúpila do 5-členného finále

* women's bikini divas nad 35 r. (9 pr.): Csilla Budinszka (Briela NŠK) nepostúpila do 5-členného finále

* women's figure open (13 pr.): 5. Mária Levická (Nitra)

* women's sports model nad 35 r. (12 pr.): 3. Petra Mányiová (Nitra)

Čo povedali majstri sveta

Alex Lukáč: "Majstrovstvá sveta som vyhral medzi juniormi teraz už tretíkrát, ale absolútnym víťazom som sa stal úplne prvý raz.