Primátor Zlatých Moraviec: Schválenie optimalizácie siete nemocníc by malo katastrofálne následky pre ľudí

Župa vidí problém v nedostatočne nastavených kritériách a chýbajúcej analýze ambulantného a nemocničného sektora v jednotlivých krajoch.

5. nov 2021 o 14:30 Dominika Cunevová

ZLATÉ MORAVCE. Koncom septembra vláda schválila reformu zdravotníctva. Súčasťou rozsiahlejšieho balíka reforiem je optimalizácia siete nemocníc, ktoré sa podľa nej majú rozdeliť na viacero úrovní. Síce konkrétne zaradenie nemocníc do kategórii sa bude riešiť až na konci roka 2022, viaceré samosprávy i nemocnice už avizované zmeny kritizujú.

Nesúhlas s navrhovanou optimalizáciou siete nemocníc na Slovensku vyjadrila aj zlatomoravská samospráva. Mestské zastupiteľstvo aj svojím júnovým uznesením podporuje zachovanie fungovania Nemocnice AGEL Zlaté Moravce a.s. ako všeobecnej nemocnice.

Množstvo pripomienok

Mesto má za to, že v prípade schválenia optimalizácie by táto zmena mala pre obyvateľov Zlatých Moraviec, ale aj obyvateľov okolitých obcí katastrofálne následky.

„Nielenže by došlo k výraznému obmedzeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktorá je práve v súčasnom období pandémie nevyhnutná, ale ľudia by museli za zdravotnou starostlivosťou cestovať do vzdialených miest, čo nemožno považovať za správne riešenie,“ skonštatoval primátor Dušan Husár.