Dúhalka očarila krásnym videoklipom. Zahrala si v ňom aj známa vizážistka Lucid s dcérkou

Speváčka pre deti sa chce v budúcnosti venovať aj vážnej téme šikany.

7. nov 2021 o 10:00 Dominika Cunevová

NITRA. Magické tvory a kúzla. Obľúbená speváčka Dúhalka prekvapila novou piesňou o jednom z najbájnejších stvorení – jednorožcovi. K skladbe už vznikol rozprávkový videoklip, v ktorom si zahrala aj najznámejšia slovenská vizážistka Lucid so svojou malou dcérkou.

„Snažila som sa prísť na to, čo by nám v playliste ešte chýbalo. Zistili sme, že existuje veľa piesní pre dievčatká o princeznách a rôznych iných veciach, ale pieseň o jednorožcovi ešte nie,“ objasnila vznik skladby manažérka, textárka a producentka Kika Tráčová.

„Keď si v Googli zadáme, čo najčastejšie hľadajú dievčatká na internete, tak je to práve unicorn – jednorožec,“ dodala speváčka Dúhalka, vlastným menom Barbora Bandlerová.

Premenili sa na magické tvory

Jednorožec sa tradične považuje za symbol dobra, krásy, nevinnosti a čistoty, a práve to chceli v skladbe zosobniť. „Chceme poukázať na to, že i keď jednorožec neexistuje, môže existovať v nás. Pri vyrovnávaní sa so zmenami, ako je napríklad nástup do škôlky, si aj deti zvyknú vytvoriť imaginárneho priateľa a práve jednorožec by mohol byť akýmsi symbolom, ktorý by im mohol pomôcť,“ povedala Tráčová.

Keďže jednorožcov obľubujú hlavne mladé dámy, aj pri nakrúcaní videoklipu sa stretol iba dievčenský kolektív. Pozvanie na nakrúcanie prijala aj slávna vizážistka a influencerka Lucia Sládečková, známa pod značkou Lucid Style, aj so svojou dcérkou Lýdiou. Na chvíľu sa tak premenili na dvojicu pôvabných a prekrásnych jednorožcov.

