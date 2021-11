V Šali videli medzinárodnú hádzanú (FOTO)

Slovenskí hádzanári prehrali v piatkovom prípravnom stretnutí v Šali so Srbskom 21:32.

5. nov 2021 o 22:59 TASR

Pre zverencov trénera Petra Kukučku je dvojzápas so Srbskom súčasťou prípravy na januárový domáci európsky šampionát, ktorý Slovensko organizuje spoločne s Maďarskom.

S rovnakým súperom sa stretnú aj v sobotu v Bratislave za zatvorenými dverami.

Najlepší strelci slovenského tímu v zápase boli Lukáš Péchy a Tomáš Urban so šiestimi gólmi. Duel sa mal pôvodne uskutočniť v Topoľčanoch, pre zlú epidemiologickú situáciu ho preložili do Šale.

Článok pokračuje pod video reklamou

Prípravný medzištátny zápas:

Slovensko - Srbsko 21:32 (11:14)

zostava a góly SR: Žernovič, Paul, Konečný - T. Urban 6/2, Hruščák, Slaninka, Mikita, Ďuriš 1, Kalafut 1, L. Urban 2, Péchy 6, Korbel 2, Macháč, Burnazovič, Rečičár 1, Briatka, Prokop 2, Kováčech, Ivanycja.

Rozhodovali Záhradník, Budzák (obaja SR), vylúčenia: 5:3, pok. hody: 3/2 - 5/4, 450 divákov.