Šup na bekhend a celá obrana v háji. Svietili sme si mobilmi ako v jaskyni, smial sa Rockwood

V derby Nové Zámky - Nitra (1:4) pekný gól legionára aj prekáračka fanklubov.

6. nov 2021 o 12:10 Martin Kilian ml.

Pamätníci vám povedia, že pred 20 rokmi sa to v basketbale občas stalo: kto doma prehrával, vypol prúd v hale. A mal timeout zdarma...

Včera v Nových Zámkoch ale vypadla elektrina od zimáku až po koniec ulice, čiže žiadne čachre-machre. Tma nastala v 39. minúte za stavu 2:0 pre Nitru a začali preteky s časom – svetlo muselo znovu naskočiť do 40 minút, inak by o osude zápasu rozhodli ligové orgány.

„Blackout“ v Nových Zámkoch 19.25 h: na zimáku vypadla elektrina, bežala 39. minúta zápasu 19.59 h: prúd znovu naskočil (6 minút pred uplynutím čakacej doby) a hala sa rozsvietila, medzitým aréna počúvala prekáračku fanklubov 20.06 h: rivali po krátkom rozhýbaní svalov pokračovali v 39. minúte zápasu, dohrali druhú tretinu, expresne si vymenili strany a začali tretiu tretinu

„Takýto výpadok elektriny v hale som zažil prvýkrát v kariére. Bolo ťažké zostať koncentrovaný, no ustáli sme to. V šatni bola tma, chalani svietili iPhonmi, srandovali sme, ale zároveň sme chceli zostať sústredení. Bolo to čudné,“ vravel nám Adam Rockwood po výhre 4:1 a pritakal na našu poznámku, že to bolo ako v jaskyni.

Kanadský šikula bol dôvodom, prečo tí, čo cez „blackout“ šli domov, mohli ľutovať. V 50. minúte si vzal puk od modrej čiary, kľučkou vybabral s Klempom, napokon i celou obranou a dal na 3:0 pre Nitru. Priestor na pekný gól (na videu v čase 4:42) mu vyčistili Krivošík (odtiahol Reiniho) či Holešinský (zamestnal Langkowa).

„Cítil som, že sme trávili dosť veľa času v útočnom pásme. Mal som veľa času. Asi každý si myslel, že idem strieľať, ale dal som si to na bekhend a vyšlo to. Bolo to dobré striedanie od všetkých piatich na ľade,“ opísal navrátilec po ôsmich vynechaných dueloch, mesačnej pauze.

„Som šťastný, že som späť. Chcel som odohrať dobrý zápas, z toho mám radosť a teším sa z víťazstva. Nie som ešte úplne okej, ale dosť na to, aby som mohol hrať. Ešte budem potrebovať nejaký čas,“ vravel Adam Rockwood o zranení v hornej časti tela.

Pekný gól 25-ročného útočníka na lavičke ihneď vykúzlil úsmev Antonínovi Stavjaňovi a tréner ho lakonicky okomentoval: „Bolo vidieť, že Rockwood je oddýchnutý. Mal chuť.“

Nitra v piatok Novozámčanov prestrieľala 43:24 a v šťavnatej derby atmosfére si víťazne zakričala po troch prehrách v rade.

„Potrebovali sme vyhrať. Pri našich zdravotných peripetiách sme tomu podriadili všetko. Stiahli sme zostavu po tom, čo Hrnka a Pupák odstúpili zo zápasu. Dohrali sme to na skúsenejších hráčov. Domáci boli veľmi nervózni, ale my sme im niektorými zákrokmi dali takzvane nadýchnuť. Základom bolo, že Honzík dnes naozaj podržal tím. Podarilo sa nám prelomiť pre nás magickú trojgólovú hranicu,“ povedal nám Stavjaňa.

Českému brankárovi len o fúz ušla prvá nula v sezóne, ale pochvaly zbieral tak či tak.

„Ak chcete vyhrať vonku, musíte mať dobrý výkon brankára. A David chytal výborne. Celkovo sme odohrali solídny zápas. Cez prvé dve tretiny sme súperovi nedovolili veľa šancí. Naše špeciálne tímy hrali dobre, dali sme gól v presilovke,“ hovoril Rockwood.

Pečať na 4:1 dával do prázdnej bránky Adam Sýkora. Iba 17-ročný center si vydobyl mieste v zostave a očividnou bojovnosťou aj priazeň fanúšikov. Pri prvej trefe v extralige v poslednej chvíli pichol hokejku do strely Róberta Vargu, ktorý bol na ľade pri troch zo štyroch gólov Nitry, ktorá sa už v nedeľu o 18.00 h predstaví v Bratislave proti Slovanu.